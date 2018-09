Mannen ble avslørt da Kripos fikk melding fra FBI om flere Yahoo-eposter med opprinnelse i Norge, som hadde lastet ned overgrepsbilder av barn. Én av adressene tilhørte tiltalte.

Etter en omfattende analyse av mannens datatutstyr ble det funnet nærmere 700 unike bilder samt 379 videoer som viser seksualisert fremstilling av barn. Mannen i 50-årene ble tiltalt for nedlasting av overgrepsmateriale.

Det spesielle i saken er at nordmøringen selv har filmet 226 av videoklippene på nærmere 21 timer ved at han gjorde avtale med voksne personer på Filippinene som fikk barn til å utføre seksuelle handlinger på seg selv foran livekamera.

Ifølge dommen skal også barna ha blitt utsatt for overgrep på direkteoverføringene.

– Samtaleloggene er knyttet til det som vises på tiltaltes videoopptak. Dette kan man konstatere ved at man kan lese «chatten» og deretter se på videoene at handlinger blir utført i tråd med det han anmoder om, heter det i dommen.

Penger til livsopphold

Under bevisførselen ble det gjennomgått utskrift av samtalelogger hvor den voksne på Filippinene oppga at barna har en alder på 5-6 år.

– Av loggene fremkommer det at tiltalte spør om han kan ha samleie med barna og gjennomføre oralsex med dem. Videre spør han hva slags seksuell aktivitet de er i stand til å utføre. Ved enkelte anledninger uttaler at han at han vil komme til Filippinene for å ha sex med barna.

Politiet har i etterforskningen avslørt overføringer av 111.000 kroner fra nordmøringen til mottakere på Filippinene. Tingretten mener det bevist at 55.000 kroner var betaling for at barn skulle utføre seksuelle handlinger.

Tiltalte erkjente straffskyld etter tiltalen, men forklarte i retten at han kun hadde til hensikt å overføre penger til livsopphold til familier på Filippinene.

– Uten at han anmodet om det, mottok han som gjenytelse «shows» og materiale med seksualisering av barn. Han reserverte seg også hva angår uttrykket «seksuelle overgrep» i tiltalebeslutningen, ettersom han mente det ikke var snakk om dette da barna befølte seg selv ved bruk av fingre, fremgår det av dommen.

Strengere straff

Her mener retten at tiltalte gjennom sin forklaring forsøker å redusere straffverdigheten av sine handlinger.

– Samtaleloggene viser at han har vært svært pågående for å få samtalepartnerne på Filippinene til å gjennomføre seksuelle overgrep mot barn, slik retten har funnet bevist. At samtalepartnerne ba om penger til mat m.v. fremkommer av enkelte logger. Etter rettens syn er det utvilsomt at tiltalte forstod at disse personene var i en vanskelig livssituasjon, og han utnyttet dette ved å kreve «live-sessions» med barna før han utbetalte pengene, skriver tingretten.

Aktor la ned påstand om fengsel i seks måneder. Retten mener at straffen i utgangspunktet burde vært dobbel så lang. Etter fradrag for tilståelse kom en samlet rett til at straffen settes til ubetinget fengsel i ti måneder.