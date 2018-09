Se Celtic-Rosenborg på TV 2 og Sumo torsdag kl. 21.00!

Etter planen skulle flyet som skal frakte Rosenborg-spillerne til Glasgow og det første møtet i Europaligaen mot Celtic lettet kl. 12 torsdag formiddag, men nå er reisen utsatt i minst fire timer.

Det skriver Adressa.

Grunnen til at man ikke kan lette fra Værnes er uvær og restene av en orkan.

Det betyr at RBK-spillerne må gjøre endringer i den planlagte oppkjøringen til kampen.

Nå blir det trening hjemme i Trondheim før avreise i steden for den planlagte økten på Celtic Park.

– For oss betyr dette at vi trener i Trondheim kl. 12.30 og spiser her. Dette er helt udramatisk. Vi har spilt mot Celtic noen ganger før, så vi kjenner til både stadionet og hotellet vi skal bo på, sier organisasjonssjef Trond Alstad til TV 2.