Pochettino raste mot manglende respekt etter Inter-tapet

Tottenham kom til Champions League-åpningen mot Inter uten Hugo Lloris, Moussa Sissoko og Dele Alli.

I tillegg ble Toby Alderweireld og Kieran Trippier utelatt fra troppen av "tekniske årsaker", avslørte manager Mauricio Pochettino før kampen.

– Hvorfor vise mangel på respekt?

Tottenham styrte mot seier, men to sene scoringer fra Mauro Icardi og Matías Vecino snudde kampen i Inters favør på Giuseppe Meazza. Etter kampen ble Pochettino presset av journalistene på fraværene av Alderweireld og Trippier. Det likte argentineren dårlig.

– Mot Watford og Liverpool var de på banen. Wow, for et spørsmål. For et enkelt spørsmål, sant? Du vet, et enkelt mål. Det er enkelt å snakke om spillerne som ikke er her. Som Hugo eller Dele Alli eller Sissoko. Vi må snakke om fotball, åpnet Pochettino svaret på spørsmålet med.

– Dere tvinger meg til å si noen ting som ikke er bra. Dere viser mangel på respekt overfor spillerne som viste bedre kvalitet enn motstanderen i dag. Hvorfor vise mangel på respekt overfor spillerne som er på banen? Dere kan skylde på meg og si: trener, du var så elendig i din utvelgelse av startelleveren. Men vær så snill, ikke vis mangel på respekt overfor spillerne. Det er min avgjørelse. Trippier, Alderweireld … Vi har 25 spillere. Dere stiller spørsmål som om vi bare kan spille elleve spillere, og at de andre 13-14 spillerne er elendige, «shit». Det er så enkelt …

Kryptisk forklaring før kamp

Selv om det ble tap for Inter, var Pochettino klar på at han var fornøyd med prestasjonen til sine elever etter to strake tap og en nedadgående formkurve i Premier League - til tross for at resultatet naturligvis ikke gledet ham.

Avgjørelsen om å la Alderweireld og Trippier bli hjemme i London før reisen til Milano fikk flere til å klø seg i hodet. Det gjorde også den kryptiske forklaringen Pochettino kom med på en pressekonferanse i forkant av kampen.

– Det er en teknisk avgjørelse. Du kan slå det opp i ordboken. Taktisk? Det er noe som skjer på banen, men jeg går ut i fra at du kan si at dette er taktisk utenfor banen, sa Pochettino, som avviste at det var snakk om noen straff av de to forsvarsspillerne.

– Du er smart nok til å forstå at dette er min femte sesong, og jeg straffer aldri spillere. Planen er å la dem være igjen i London og bruke andre spillere i morgen. Det er ingenting annet bak, bare at vi velger å bruke andre spillere.

– Det er så urettferdig

Med uttalelsene til pressen i forkant av kampen er det kanskje ikke så rart at spørsmålene om Alderweireld og Trippier dukket opp da det ble tap for Inter.