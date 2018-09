Se høydepunktene fra den dramatiske kampen i vinduet øverst!

– Resultatet gjenspeiler kanskje ikke kampen. Helt på slutten hadde vi en sjanse med Julian Draxler før Liverpool scoret, påpeker Tuchel på pressekonferansen etter kampen, ifølge Liverpool Echo.

PSGs manager sikter til sjansen den tyske landslagsspilleren misbrukte to minutter før full tid.

Draxler driblet til seg rom i feltet, og hele Anfield trodde marerittet skulle bli virkelighet.

Han skjøt imidlertid rett i Virgil van Dijk.

– Liverpool presser av seg selv

Til tross for at Liverpool hadde en tomålsledelse i og vant skuddstatistikken, føler Tuchel seg snytt.

– Vi spilte fantastisk i første omgang. Etter min mening er resultatet verken logisk eller korrekt, siteres PSGs manager.

Dette er andre gang Tuchel besøker Anfield, og andre gang han taper etter et dramatisk mål i sluttminuttene. Forrige gang var da Dejan Lovren sikret 4-3-seier til Liverpool over Borussia Dortmund i kvartfinalen av Europaligaen i 2016.

– I andre omgang ga vi kanskje bort ballen litt for lett. Men dette er Anfield, og Jürgen Klopp har jobbet med laget sitt i tre år. Du er nødt til å huske at Liverpools press skjer av seg selv. De gjør det på autopilot, slår han fast.

Klopp avslører Firmino-beskjed

Roberto Firmino kom inn fra benken og reddet Liverpool fra å rote bort seieren. Men det var langt fra sikkert at han skulle bli kampklar, avslører Jürgen Klopp.

– I forgårs var det ingen sjanse for at han kunne spille. I går så det heller ikke veldig bra ut, sa Klopp på pressekonferansen etter kampen, ifølge Liverpoolfc.com.

Med cirka 20 minutter igjen av kampen byttet Klopp Firmino inn for målscorer og spissvikar Daniel Sturridge.

ØYESKADET: Roberto Firmino fikk en finger i øyet i seieren over Tottenham i helgen. I ettertid slet han med synet, men ble akkurat bra nok til å rekke PSG-kampen. Foto: Phil Noble

Så scoret Kylian Mbappé utligningsmålet som stilnet Anfield, før Firmino på overtid fintet Marquinhos bort med en skuddfinte og sendte hjemmepublikumet til himmels igjen.

– I morges kom han inn på trening og sa: «Det går fint. Jeg kan åpne øyet igjen», fortalte Liverpools manager.

– Når du har «Bobby» Firmino på benken, tenker du hele tiden «okay, få ham innpå». Å ta ham inn etter 70 minutter er et fint verktøy å ha i bakhånd, følger han opp.

Samtidig husket Klopp på å lovprise Sturridges opptreden.

– Det var veldig fint å se hvordan Daniel (Sturridge, journ. anm) spilte i dag. Det var veldig kult for ham, for oss og et viktig tegn. Før kampen sa jeg til ham at jeg aldri har sett ham i så god fysisk form, og at han måtte bruke det – og det gjorde han, roste tyskeren.