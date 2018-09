Det europeiske krasjtest-intsituttet Euro NCAP har forlengst blitt "fasiten" på krasjtester i vår del av verden.

Her blir nye biler satt på krevende prøver, samtidig som ekspertene hos Euro NCAP gransker sikkerhetsutstyret bilene er utstyrt med.

Nå har fire nykommere akkurat vært gjennom Euro NCAP-systemet. To av dem ender med toppscore og fem stjerner. En får fire stjerner – og en klarer "bare" tre.

Opprinnelig en varebil

For å starte med de som gjør det best: Audi A6 og Volkswagen Touareg. Disse to scorer jevnt og høyt i alle kategorier – og får spesielt skryt for beskyttelse av myke trafikanter. Her handler det om nytt sikkerhetsutstyr som oppdager personer/hindringer i veibanen og kan bremse før sjåføren rekker å gjøre det. Dermed blir det fem stjerner på begge to.

Fire stjerner går til Ford Tourneo Connect, som er en oppgradert utgave av en modell som kom på markedet første gang i 2013. Opprinnelig er dette en varebil, dermed var forventingene kanskje ikke så store.



Men Tourneo Connect får mye skryt av Euro NCAP. Ikke minst fordi den er utstyrt med automatisk nødbrems og filskift-varsling som standard, også på varebil-utgavene.

Her ble det et skikkelig krise-resultat

Audi A6 har kommet i helt ny utgave. Ikke helt overraskende klarer den toppscore og fem stjerner hos Euro NCAP.

Slik gikk det med Jimny

Like bra går det ikke med Suzuki Jimny. Den lille japanske offroaderen kommer nå i helt ny utgave, men klarte ikke mer enn tre stjerner.

– Bilen taper på at den har for dårlige førerassistent-systemer, sier Euro NCAP i sin vurdering.

Konkret får Jimny en score på 73 prosent i beskyttelse av voksne. Det går bedre i kategorien beskyttelse av barn, der får den 84 prosent. Beskyttelse av myke trafikanter gir 52 prosent – og for sikkerhetssystemer får den 50 prosent.

Se forskjellen på ny og gammel bil

Her har Jimny fått skikkelig juling, det ender med bare tre stjerner til nykommeren.

Gjort testene strengere

Til sammenligning: I den siste kategorien får VW Touareg 81 prosent, Audi A6 76 prosent og Ford Tourneo Connect 75 prosent. Det viser at Suzuki helt klart har mye å gå på her.

Nettopp innføring av nytt sikkerhetsutstyr er noe Euro NCAP har jobbet hardt for lenge. Ved å gjøre testene sine stadig strengere, har de i praksis tvunget bilprodusentene til å stille strengere krav til seg selv.

De siste årene har det kommet mye nytt sikkerhetsutstyr. I første omgang gjerne på de dyreste modellene, men mye av dette har raskt funnet veien også til rimeligere biler, og blitt standard også på disse.

Spart 78.000 liv

Euro NCAP ble for øvrig grunnlagt i 1997. Målsetningen var å sette fokus på kollisjonssikkerheten i nye biler – og gjennom offentliggjøringen av disse testene tvinge bilprodusentene til å gjøre bilene sikrere.

Over 1.800 biler har bokstavelig talt møtt veggen hos krasjtest-instituttet siden starten. De har en samlet verdi på rundt 1,5 milliarder kroner.

Euro NCAPs egne beregninger viser at minst 78.000 liv er blitt spart, siden de startet testene sine.

Se video av Jimny-krasjen øverst i artikkelen​

Slik finner du ut hvor sikker din bil er

Se video: Den ene er ny – den andre fra 1997

​