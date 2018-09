Dette betyr rente-økningen for deg

Norges Bank bekreftet torsdag det mange hadde spådd på forhånd, nemlig at styringsrenta heves fra 0,5 til 0,75 prosent.

Fram til nå har renta vært uendret siden april 2016. Forrige gang renta økte var for syv år siden, i juni 2011.

Så hva betyr det egentlig for deg at Norges Bank har besluttet at renta nå skal stige?

Utlånsrentene stiger

Kort forklart er styringsrenta den renta som bankene får på sine innskudd i Norges Bank. Det å gjøre endringer i styringsrenta er et av de viktigste virkemidlene Norges Bank har for å kontrollere norsk økonomi, og det påvirker også deg direkte.

Særlig blir du påvirket dersom du har eller tenker å ta opp boliglån. Noe av det som er mest merkbart for nordmenn når styringsrenta heves, er nemlig at boliglån blir dyrere.

– Hvis Norges Bank setter opp styringsrenta, vil bankene som regel ganske kjapt følge etter og heve utlånsrenten, sier førsteamanuensis Are Oust ved NTNU Handelshøyskolen.

Dersom konkurransen mellom bankene er høy, kan bankene noen ganger utsette å heve utlånsrentene i en periode. Over tid vil likevel styringsrenta fra Norges Bank være bestemmende.

– Med tanke på markedsføring kan det være greit for en bank å ikke være den første som hever renta. Men det er dyrt for bankene å utsette det i for mange dager, sier Oust.

– På vei ut av ekstremsituasjon

Det som skjer når Norges Bank hever styringsrenta, er at bankene etter hvert vil sende ut et varsel til kundene om at utlånsrenta kommer til å øke. Noen banker vil ifølge Oust varsle om renteøkning allerede samme dag.

– Hvor lang tid det går før bankene øker utlånsrenta, og hvor mye de øker den med, avhenger blant annet av konkurransen. Det er vanlig at bankene øker utlånsrenta med omtrent samme prosentpoeng som Norges Bank øker styringsrenta, sier Oust.

Når styringsrenta stiger fra 0,5 til 0,75 prosent, altså med 0,25 prosentpoeng, er det altså stor sannsynlighet for at renta på ditt boliglån også vil stige med 0,25 prosentpoeng. Har du for eksempel en rente på 2,25 prosent i dag, kan du forvente en økning til 2,5 prosent.

– Vi har lenge vært i en ekstremsituasjon med veldig lav rente, og vi tror at denne situasjonen er i ferd med å avslutte. Hvor hyppig renteøkningene fra Norges Bank vil komme er ikke så godt å vite. Det er varslet om seks renteøkninger innen 2021, og det kan godt stemme, sier Oust.

Kan hjelpe nordmenn på reise

Når utlånsrentene blir høyere, er det en kjensgjerning at mange nordmenn vil få mindre å rutte med i måneden. Flesteparten av husholdningene i Norge eier boligen de bor i, og dermed er det langt fra få som blir berørt.