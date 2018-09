Uoppmerksomme sjåfører forårsaker dessverre mange ulykker ute i trafikken.

Fra Utrykningspolitiet side har det flere ganger blitt påpekt at smarttelefonene er en versting her. Mange har gjort det til en vane å sjekke telefonen svært ofte, og både sende og lese meldinger, også når de kjører bil.

Surfing på nettet er heller ikke uvanlig. Når dette gjøres i kombinasjon med bilkjøring, kan det få fatale konsekvenser.

Denne uken har Utrykningspolitiet (UP) spesielt fokus på kontroll av uoppmerksomhet, dessuten manglende bruk av bilbelte.

Ble forbudt i år 2000

– Derfor, legg vekk mobiltelefonen når du kjører og vær oppmerksom. Sjåførers feil bruk av mobiltelefon, betjening av radio eller annen uoppmerksomhet, er medvirkende årsak til mange alvorlige ulykker, sier UP-sjef Runar Karlsen, på Utrykningspolitiets egen Facebook-side.

Den første forskriften om forbud mot bruk av håndholdt mobiltelefon under bilkjøring kom for 18 år siden. Antallet mobiltelefoner hadde da eksplodert i løpet av noen år – og i praksis var det fritt fram å snakke mens man kjørte bil.

Men fra år 2000 kom regelen om at mobilen måtte være håndfri, eller plassert i en egen holder. Hvis ikke ble det forelegg.

Her anbefaler UP å ha begge beina inne i bilen...

Nesten halvparten gjør det

Senere har dette blitt skjerpet inn. Nå er regelen at det kun er lov å bruke tastaturet på mobiltelefonen til å starte og avslutte en samtale. Og den må da ha en håndfriløsning eller være fastmontert i en holder. Alt annet er forbudt.

Bryter du denne regelen, er forelegget fra i år på 1.700 kroner. Men det later ikke til å skremme bort mange fra å bryte regelen.

I en undersøkelse gjort av Ipsos for Gjensidige i fjor, svarte nesten halvparten at de av og til bruker mobiltelefonen uten handsfree, mens de kjører bil.

– Kan jeg få bot for å bare holde telefonen i hånden?

En av fire drepte

​I tillegg til å sjekke uoppmerksomhet, skal UP altså også ha fokus på bilbeltebruk denne uken:

– Hvis alle brukte bilbelte, ville det har redusert sannsynligheten for å bli drept eller hardt skadd med 40-50 prosent for fører og forsetepassasjer. Og med ca. 25 prosent for baksetepassasjerer, forklarer UP-sjefen.

Bilbeltebruken i Norge har økt jevnt og trutt, og ligger nå på rundt 96 prosent. Men de fire prosentene som ikke bruker belte, lever farlig. Statistikken fra i fjor viser for eksempel at det omkom 106 personer i trafikkulykker i Norge. Hele 25 prosent av disse brukte ikke bilbelte da ulykken skjedde.

Manglende sikkerhetsbelte gir for øvrig et gebyr på 1.500 kroner.

