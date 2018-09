Stormy Daniels skriver i sin nye bok «Full Disclosure» at Trump ikke hadde noe ønske om å bli president, ifølge The Guardian som har fått tilgang på boka.

Pikante detaljer

Boka skal etter planen publiseres i oktober, like før det amerikanske mellomvalget, men allerede nå kommer det små drypp av det presidenten kan forvente seg.

Daniels har på forhånd lovet å ikke legge skjul på noe, og ifølge den britiske avisa gir hun svært detaljerte og nedverdigende beskrivelse av Trumps kropp og kjønnsorgan. Hun beskriver også hvordan hun fremdeles føler avsky for det hun bedrev med.

Hun skriver også at Trump tilbød henne å jukse for henne i realityshowet sitt, The Apprentice, slik at hun ville overleve flere episoder. Men det ble aldri til at hun deltok i programmet.

– Vil ikke bli president

Daniels, hvis egentlige navn er Stephanie Clifford, hevder hun hadde sex med Trump i 2006, bare noen måneder etter at hans kone Melania fødte deres sønn, men mange år før han bestemte seg for å forsøke å bli landets president.

Daniels beskriver i boka hvordan hun var skråsikker på at han aldri kom til å vinne nominasjonsvalgene.

«Det kommer aldri til å skje. Han vil ikke engang bli president» skriver hun. Men etterhvert som Trump vant fram, forsto hun at hun satt på mye sensitiv informasjon, og hun begynte å bli nervøs.

Hysj-avtalen

I 2016 skrev Daniels under på en avtale om at hun ikke skulle snakke om sitt påståtte forhold til presidenten, og fikk utbetalt nærmere en million kroner fra hans advokat Michael Cohen for dette.

Donald Trump benekter å ha hatt noe forhold til Daniels, men Cohen har sagt seg skyldig i brudd på regelverket om valgkampfinansiering i forbindelse med utbetalinger han gjorde til Daniels.

Daniels har jobbet med selvbiografien i ti år, og mye av den handler om livet hennes i pornobransjen. Hun angret på å ha inngått en hysj-avtale med Trumps advokat, og tilbød seg å betale pengene tilbake.

Boka blir den siste i en lang rekke bøker med påstander om kaos og indre strid i Trumps regjering.