Den ortopediske kirurgen Grant William Robicheaux, og kjæresten hans, Cerissa Riley, ble arrestert 12. september, og er tiltalt for to tilfeller av overgrep begått i 2016.

Begge er tiltalt for å ha dopet ned ofrene sine før de begikk seksuelle overgrep mot dem. De skal også ha filmet ofrene som var i hjelpeløs tilstand.

Tusenvis av bilder

– Det finnes tusenvis av bilder på Robicheaux' telefon. Riley er på mange av dem, og politiet går nøye gjennom alle, sier statsadvokat Tony Raukaucas, på en pressekonferanse tirsdag.

Politiet har også funnet hundrevis - om ikke tusenvis av bilder og videoer av rusede kvinner på kirugens mobil.

– Basert på disse bildene, frykter vi at det er mange uidentiserte ofre der ute, og vi ber om at potensielle ofre tar kontakt, sier Raukaucas.

Sjarmerte ofrene

Politiet mener paret fra Newport har brukt sitt gode utseende og sjarm til å nærme seg ofrene.

– De møtte det første offeret (32) i en bar i april 2016. De gikk sammen til en fest i Newport, og videre hjem til kirurgen. Der mistet den kvinnelige gjesten bevisstheten, og hun ble voldtatt. Dagen etter tok hun kontakt med politiet, og det ble påvist flere narkotiske stoffer i blodet hennes, sier sier Raukaucas

Det andre voldtektstilfellet skjedde et halvt år etter.

– Også dette offeret ble plukket opp i en bar. Hun ble dopet ned og tatt med hjem til Robicheaux og voldtatt. Da hun våknet skrek hun på hjelp, og en nabo ringte etter politiet som startet etterforskning.

Statsadvokaten minner om at overgrepspersoner kommer i alle varianter. Også tilsynelatende vellykkede og pene, og også kvinner.

Fant dop og våpen

I januar 2018 aksjonerte politiet mot Robicheaux' leilighet og fant store mengder ulovlige narkotiske stoffer, to uregistrerte automatrifter og fire andre våpen, samt en mengde ammunisjon.

Robicheaux blir omtalt som «en kjent ortopedisk kirurg og reality-stjerne» Han var med på den nå kansellerte TV-serien «Online Dating Rituals of the American Male» i 2014. Både Robicheaux og Riley har vært svært profilerte på internett, og politiet viser flere klipp av dem dem begge under pressekonferansen.

Paret er løslatt mot en kausjon på 100.000 dollar.