Det ble iverksatt leteaksjon etter en mann i slutten av 20-årene etter at han ringte til politiet og opplyste at han hadde gått seg fast i området i Suldalsheiene i Rogaland i 20-tiden tirsdag kveld.

– Redningsmannskapene er én kilometer unna, men sliter voldsomt med å ta seg frem, sier operasjonsleder Kurt Løklingholm i Sørvest politidistrikt til TV 2 klokka 03:20 natt til onsdag.

Politiet har tidligere hatt kontakt med mannen via telefon, men mobilen skal nå være tom for strøm. Mannen skal ikke være utstyrt for overnatting, og skal være kald og våt.

Det er sendt ut to søkslag fra de frivillige, kjentmenn og politiet med politihund, for å forsøke å hente ut mannen.

– Kommer redningsmannskapene til å komme seg frem til mannen i løpet av natten?

– Det er en vurdering vi må ta hele tiden, men mannskapet har fått beskjed om å ikke utsette seg for fare.

Vi jobber fremdeles med å komme frem til saknede. Det er fryktelig vanskelige forhold med tett tåke og svært krevende terreng. Laget som gikk fra Suldal avventer på en hytte pga av null sikt. Det andre laget er ikke langt unna, men sliter med å finne en fremkommelig rute. — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) September 19, 2018

Rett før klokken halv fem skriver politiet på Twitter at de fortsatt sliter med å nå frem til mannen.

