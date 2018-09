Popstjernen Justin Bieber sjokkerte fansen da han plutselig giftet seg med modellen Hailey Baldwin (21) for kort tid siden.

24-åringen fra Canada virker å være rimelig stormforelsket, for tirsdag denne uken dro han frem kassegitaren og sang flere låter for den nye konen utenfor Buckingham Palace i London. Ifølge US Weekly smilte Baldwin, som forøvrig er niesen til skuespiller Alec Baldwin, fra øre til øre under hele seansen.

– De stakk av og giftet seg, og jeg vet ikke helt hvordan det gikk for seg, kunne onkelen fortelle nettstedet Access fra den røde løperen under ukens Emmy Awards.

Bieber skal angivelig ha fridd til Baldwin under en ferie i Bahamas i juli. Det var lenge uklart hvorvidt de faktisk var gift, men onkel Alec Baldwin bekreftet det nylig.

Bieber har tidligere vært kjent for sitt scenetemperament, og da han spilte på Chateu Neuf i Oslo i 2015, stormet han av scenen i raseri etter kun én låt, angivelig på grunn av vannsøl på scenekanten. Men under seansen i London virket Bieber å være i godt humør, og både den oppmøtte fansen og papparazziaene fikk følge med på seansen.