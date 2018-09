Thorstvedt: – Liverpool er bedre nå enn da de spilte Champions League-finalen forrige sesong

Liverpool var i ferd med å rote bort 2-0-ledelse da innbytter Roberto Firmino øynet muligheten og sikret 3-2-seier mot PSG med en mektig avslutning på overtid.

​Se alle scoringene i videovinduet øverst!

TV 2-ekspert Erik Thorstvedt ble svært imponert over det Liverpool viste mot stjernegalleriet til PSG på Anfield.

Han tror Jürgen Klopps menn kan gå helt til topps i Champions League denne sesongen.

– Liverpool er bedre nå enn det de var i finalen forrige sesong. Finalen ble en nedtur på mange måter. De tapte ikke på grunn av at de var så mye dårligere enn Real Madrid, men på grunn av det keeper Karius gjorde, poengterer Thorstvedt i Champions League-studio, før han slår fast:

– Liverpool er et bedre lag nå, og har en helt fair sjanse til å vinne turneringen.

Liverpools matchvinner Firmino pådro seg en øyeskade mot Tottenham i helgen og ble henvist til benken i Champions League-åpningen.

– Utrolig viktig mann for Liverpool

I målfeiringen holdt brasilianeren seg foran det ene øyet. Brasilianeren reddet tre poeng for Liverpool på elegant vis. Han skuddfintet vekk et par mann og hamret inn vinnermålet. Den glimrende enkeltmannsprestasjonen reddet vertene fra en sur kveld.

– Det viser igjen at det er de beste som virkelig trengst. Firmino viser seg igjen for å være en utrolig viktig mann for Liverpool, minner Thorstvedt om.

Liverpool sløste vekk flere store sjanser mot PSG, blant annet burde Sturridge langt på vei punktert kampen. I tillegg fikk vertene et Salah-mål korrekt annullert for angrep på keeper etter at Daniel Sturridge hadde satt knottene i skrittet på PSG-keeper Alphonse Aréola etter en knapp time.

Paris Saint-Germain er med i Champions League for 11. gang. Bare Lyon (15) har flere franske deltakelser i den gjeveste europacupen.

– Det må ha gjort vondt langt inni hjertet

Thorstvedt minner om at PSG-trener Thomas Tuchel er Jürgen Klopps tidligere læregutt.

– Tenk på forholdet mellom Tuchel og Klopp. Han etterfulgte jo Klopp i både Mainz og Dortmund. Da Klopp skrev under for Liverpool, sa Tuchel at han vet at hvem han skal trene neste gang. Nå tapte han duellen mot Klopp på overtid. Igjen måtte han se at Klopp løp som en tulling og feiret på sidelinjen. Det må ha gjort vondt langt inni hjertet, mener Thorstvedt.