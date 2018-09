Se sammendraget av kampen i videovinduet øverst!



Garry Rodrigues, Eren Derdiyok og innbytter Selçuk Inan (straffe) scoret målene for et Galatasaray-lag som spilte de siste minuttene med ti mann etter at Badou Ndiaye fikk sitt annet gule kort og ble utvist.

Linnes spilte hele kampen som høyreback da Galatasaray tok en tidlig ledelse i sin mesterligagruppe. Det endte nemlig 1-.1 mellom Schalke og Porto i Tyskland.

Ansporet av sitt entusiastiske publikum gikk Galatasaray rett i strupen på gjestene fra Russland og dominerte kampen voldsomt den første halvtimen. Det ble virvlet fram flere sjanser umiddelbart, og før det var spilt 10 minutter satte Garry Rodrigues fyr på tribunene med ledermålet.

Spissen fra Kapp Verde fikk en pasning fra Emre Akbaba ved venstre hjørne av 16-meteren og gikk innover på banen forbi flere passive motspillere. til sist fyrte Rodrigues løs med høyrefoten, og ballen føk via keeper Guilherme inn i krysset.

Kontret

Lokomotiv gikk ut svært defensivt med fem mann bak, men slet med å stå imot hjemmelagets offensiv. Etter hvert våget bortelaget litt mer, og fram mot pause kom laget mer med i kampen.

Etter pause var det Lokomotiv som eide ballen og tilsynelatende styrte spillet, men Linnes og hans kamerater i Galatasaray-forsvaret slapp dem ikke til store muligheter. I stedet kontret laget med kraft og tyngde.

Halvveis i omgangen doblet Eren Derdiyok ledelsen med et smart frispark mot en dårlig oppsatt mur.

Smart scoring

Akbaba var involvert igjen, da han ble felt av Manuel Fernandes og fikk frispark. En Galatasaray-spiller som sto i muren flyttet på seg i siste øyeblikk, og Derdiyok tredde ballen der han hadde stått og inn i keepers nærmeste hjørne.

Lokomotiv prøvde fortvilet å ta seg inn i kampen, men blottet seg for kontringer, og Guilherme fikk det travelt med å stoppe hjemmelagets forsøk på å score et tredje mål. Rodrigues var veldig nær da han kom gjennom på et utspill fra keeper Fernando Muslera, men Guilherme slo ballen så vidt utenfor.

På overtid var det ingen bønn. Et balltap sendte to Galatasaray-spillere gjennom, og Akbaba ble felt av Guilherme. Selçuk Inan fastsatte resultatet på straffesparket.

