Vil gjenskape den utrolige suksessen med rivalen

– Men det går nok ikke så fort å nå toppen som noen håper på. Og skal Vipers være i nærheten av å få posisjonen som Larvik hadde, må vi bli bedre enn det Larvik var.

– Vi kan bli gode i Europa

Katrine Lunde som kom hjem til Kristiansand etter å ha vunnet Champions League fire ganger med Viborg og Györ er enig med Gjekstad.

– Jeg har tro på at vi kan bli gode i Europa, og at Ole kan dra oss videre, men det skjer ikke på ett eller to år, sier Lunde.

Skal Vipers nå målet må klubben fortsatt være best i Norge. Den første testen kommer onsdag kveld når de møter Storhamar.

– Jeg synes det ser ut som om Storhamar er største utfordrer. De har mange målscorere og er gode offensivt, mener Gjekstad.

– De har et veldig bra lag, det blir spennende å se, sier Lunde

