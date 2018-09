Velkommen ombord i denne flighten. Dette er kaptein Nødland ...

Noen av disse historiene er kanskje ikke sanne. Men bemerkelsesverdig mange er det. Jeg har sjekket.

Det mest kjente eksempelet er jo tannlege Røskeland. Han finnes. Han heter Einar. Tannlege Holtan har visst også kunder.

Eksemplene er mange. Mistenkelig mange.

Dr. Barabari

Sangfuglen Sondre Lerche finnes som kjent, det gjør også felespiller Knut Buen i likhet med geolog Ingrid Skrede, som gjerne uttaler seg om Mannen.

Vi skal ikke spekulere i hvorfor den heter det.

Torleif Trykkerud har vært på trykk før, og uttrykt at han er fornøyd med navnet, siden han er kiropraktor!

En kollega fra Fredrikstad har trolig brukt litt tid på å bygge tillit til legen Dr. Barabari.

Pilot Nødland

En pilot i Sandnes heter Klaus Nødland. Jeg har forsøkt å ringe han, men han tar ikke telefonen. Håper det går med han. En annen flyger nøyer seg med bare Lande.

Ålesund brant i 1904. Etter det tok en ny brannmester ansvar. Hans navn var Johannes Askeland.

Hvorfor er det så mange som heter noe som inntil det komiske passer til de de gjør?

Tilfeldig...?

I mange tilfeller trenger det slett ikke å være så tilfeldig.

– Det er jo mange navn som kommer fra gårdsnavn i Norge. Og disse gårdsnavnene har jo gjerne tilknytning til naturen, sier navneforsker ved Universitetet i Bergen, Ivar Utne.

– Brattlia og Skrede har nok vært familienavn som sier noe om terrenget familiegården lå i, og da er det ikke helt usannsynlig at en interesse for nettopp skred og geologiske forhold har gått i arv, sier han.

Det er ikke alltid like lett å argumentere for slike sammenhenger. Vi stiller oss tvilende til at forfedrene til flygeren Klaus Nødland har hatt mange dårlige erfaringer med risikofylte flyreiser i trange kabiner.

Nå har nok ikke Nødland uttalt det tittelen på denne artikkelen gir inntrykk av. Han er ikke flyger av yrke, han har det bare som hobby.

Lampe hos Osram

–Det er lite statistisk belegg for å påstå at det er en sammenheng, sier han, og har liten tror på at Røskeland hev seg på tannlegestudiet på grunn av navnet.

Jeg har ikke funnet lensmann Anholdt, men Atle Loven har vært politimann i Arendal.

Lege Carl Fredrik Friisk på Kolbotn skal være en populær mann, og statistiker Kjetil Telle gjør nok en god jobb.

Kaptein Strid og mening Landsvik

En kollega har tipset meg om en sjef i Osram som het Lampe. En annen bekjent forteller om at han tjenestegjorde under kaptein Strid i militæret. Vet ikke om kapteienen gikk godt overens med mening Landsvik. En annen hevder å ha fått behandling av tannlege Bohre, men han er en skøyer.