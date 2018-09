Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei. Vi ser etter en nyere elbil som bil nummer to, eller i praksis det som ikke er de lengste turene. Vi har hytte som ligger nesten nøyaktig 20 mil hjemmefra. Det er bomring på turen dit og etter den nye Osloring-planen blir det enda flere. Derfor hadde det vært perfekt om vi kunne stole på at elbilen kunne ta oss dit.

Nå har jeg spurt litt rundt hos flere jeg kjenner som har elbil og jeg har også lest og google mye om dette på nett. Det som går igjen her er at mange opplever at bilene slett ikke går det de er oppgitt til, ofte mye mindre. Er ikke dette egentlig rent lureri?

Ny bil er ikke aktuelt. Vi har en hovedbil som har to år igjen på leasingen, ser derfor etter en elbil til rundt 200.000 kroner. Kan forrige generasjon Leaf for eksempel være aktuell da? Renault Zoe? Setter stor pris på et kjapt svar. Hilsen Even H.

Benny svarer:

Hei Even. Her peker du på det som dessverre er en utfordring for mange elbiler: Rekkevidden.

Jeg skjønner godt at mange i praksis kan føle seg lurt her. Normen for måling av rekkevidde har vært altfor dårlig lenge. Det er naturligvis uheldig for de som kjøper bilene, men jeg mener det også er uheldig for bransjen. Ingen er tjent med å ha misfornøyde kunder. Det har vært mange negative eksempler på dette, kanskje særlig i starten.

Jeg har selv fått mange henvendelser fra elbilkjøpere som har vært skuffet, ja noen også direkte forbannet. Jeg har også hørt om bilselgere som har måttet tatt biler tilbake, fra misfornøyde kjøpere. Dette ligger noen år tilbake i tid, da mange nok ikke var gode nok til å informere kjøperne skikkelig og nyansere bildet av hvor langt bilene kunne gå, og da kanskje særlig på vinterstid.

Etter hvert tror jeg det har sklidd inn hos mange at rekkevidden til elbiler er noe man må ta litt med en klype salt. Dessuten at dette avhenger av flere ting. Her hjemme særlig årstid, i og med at det er stor forskjell på rekkevidde i 20 plussgrader kontra når det er 20 minus. I tillegg har topografi og egen kjørestil mye å si.

Så langt går elbilene – egentlig

Godta å lade?

Rekkevidden har generelt økt de siste årene, men kanskje ikke så fort som mange hadde trodd/håpet. Når det gjelder ditt utgangspunkt med 200.000 kroner og ønsket rekkevidde på 20 mil, kan nok det gi litt utfordringer, særlig hvis du mener dette skal fungere også på vinterstid.

Da kan du nok bare glemme å komme på hytta med en eldre utgave av Nissan Leaf, uten å lade underveis. Du klarer det kanskje med den helt nye. Med hurtiglading trenger ikke det bety en veldig lang stopp, men jeg skjønner at det kanskje ikke føles optimalt.

Renault Zoe kan være et godt alternativ og den som kanskje er enklest å anbefale i ditt tilfelle. Vår erfaring tilsier at den kan gå i overkant at 30 mil på sommeren, rundt 20 på vinteren. Igjen veldig avhengig av kjørestil. Men det kan også fort bli snaut. Du skal ikke ha mye kø/forsinkelser/ omkjøring før du plutselig sliter ...

Den beste løsningen er kanskje å gå for en elbil som kan brukes til hyttekjøring på sommeren, og at du også godtar at du må lade 20 minutter underveis. Hvis det ikke går, er det et alternativt å heller å vente et par år. Det er mange modeller på gang nå, samtidig som at noen av dagens elbiler med lengre rekkevidde så klart vil gå ned i pris etter hvert.

Ønsker deg lykke til med valget!

Les også: Svein ble skuffet over hybriden – byttet til dieselbil i stedet​

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene på Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Har du innspill eller erfaringer – skriv inn i kommentarfeltet under:

Les også: Fortvilet eier. – Bilen har blitt et pengesluk​

Video: Slik mener Volvo at framtiden blir