– Neste steg er vel å få tilbud om å bli retusjert på fødeavdelingen

– Jeg har ikke sett noe sånt før, sier Tonje Brenna til TV 2.

Hun reagerer kraftig på et skriv hun har fått fra selskapet som skal ta bilder av barna i barnehagen hvor hennes fire år gamle sønn går.

Tirsdag kveld publiserte hun et innlegg på Facebook, hvor hun peker ut en spesiell del av bestillingsskjemaet foreldrene har fått:

«Ønsker dere at Studio-G skal fjerne sår/kviser på portrettbildene?»

Hvorpå man kan krysse av for «ja» eller «nei».

– Noe alvorlig galt

«Nei nei, Studio-G Fotografene, selvfølgelig vil jeg ikke at sår/kviser skal fjernes fra bildene! Skal vi virkelig uttrykke overfor de aller yngste ungene våre at utseendet deres må fikses på når vi tar bilder av dem? Ærlig talt, hva er det for noe!?» skriver Brenna i sitt Facebook-innlegg.

Hun forteller at hun reagerte med vantro da hun så hva som ble tilbudt på skrivet.

– Jeg tenkte at vi lever i et samfunn hvor veldig mye er glanset og retusjert fra før, og hvis vi i tillegg skal begynne å glanse og retusjere våre egne barn, er noe alvorlig galt, sier hun til TV 2.

Tonje Brenna reagerer på at foreldrene får mulighet til å velge å fjerne sår og kviser fra barnas bilder. Foto: Privat

Feil signal

Under Facebook-innlegget Brenna postet tirsdag kveld, er det flere i kommentarfeltet som ytrer at de er enige i hennes standpunkt.

– Det er mange som blir opprørt og som mener det er helt feil signal å sende til barna at vi skal pynte på utseendet deres, sier hun og legger til:

– I tillegg er det en annen dimensjon som handler om å ha minner om seg selv og å huske tidligere tider gjennom bilder. Så dette er ikke bare et lite klokt signal å sende til ungene, men også i ytterste konsekvens en omskrivning av historien.

Brenna understreker overfor TV 2 at det er Studio G-fotografene som står for skrivet, og at hun ikke klandrer barnehagen sønnen går i.

– Jeg tror ikke de mener at vi skal retusjere barna våre, sier hun.

Hun sier at hun vil ta kontakt med Studio G, og legger til at det er de som skal fotografere alle barna og aldersgruppene i barnehagen.

– De yngste er under ett år. Neste steg er vel å få tilbud om å bli retusjert på føden, dette er ikke greit.

– Forkastelig

Daglig leder i Studio G, Geir Lian Olsen, sier til TV 2, at denne saken bygger på misforståelser og mener kritikken mot dem er forkastelig.

– Vi må skille mellom retusjering av naturlig ting, smørr og brødsmuler. Vi hadde aldri retusjert bort en føflekk for eksempel, sier Olsen.

Studio G har tilbudt retusjering i fem år. Olsen sier at 80 prosent av deres kunder ønsker dette, og at de resterende prosentene er svært kritisk.