Stortalent (16) imponerte stort i debuten: – Ser ut som om han er ti år

Lillehammer-Storhamar 2-3

Storhamar lå tidlig under 0-2, men gjennomførte en råsterk snuoperasjon og vant til slutt 3-2 over Lillehammer i Kristins Hall.

Etter kampen var det 16 år gamle Sander Vold Engebråten som stjal overskriftene. Unggutten imponerte stort i sin Getliga-debut.

Storhamars trener Fredrik Söderström var fra seg av begeistring over stortalentet.

– Jeg blir fascinert når man ser disse små ungguttene. Det føles som han er ti år når man ser han i garderoben. Han er aldeles iskald der ute. Det er kjempeherlig å se. Han sender et signal til våre gamle gubber om at man skal elske å være der ute, sier svensken til TV 2.

– Vi gir ham sjansen. Vi kan leve med tap i dag, men blir enda gladere for seier så klart. Den gutten kommer til å få det gøy i sin hockeykarriere.

Lillehammar sjokkerte mesterne

Halvveis ut i første periode tok hjemmelaget ledelsen i overtall.

Stian Nystuen satte enkelt inn ledermålet etter assist fra Parker Bowles. Det var Lillehammers første scoring i overtallsspill hittil denne sesongen.

Litt senere var det det Bowles som sto for nettsuset. Kanadieren snappet et livsfarlig oppspill og satte pucken kontant i mål.

– Det er en klassescoring. God kveld fra Parker Bowles! Plukker den ned på tennis og setter den i venstre hjørne. Vakkert! sa TV 2s hockeyekspert Erik Follestad.

– Han har vært ganske bleik til tider i innledningen på sesongen, men har virkelig levert til nå i kveld.

Bortelaget skulle imidlertid slå raskt tilbake ved Lars Østli etter assist fra Niklas Fogström. Dermed sto det 2-1 til hjemmelaget etter første periode.

Fem minutt ut i andre periode satt utligningen for gjestene. Patrick Thoresen kriget inn 2-2, men dommerne måtte se scoringen på video fordi keeperreserve Jørgen Hanneborg fikk målet til å flytte seg. Målet ble imidlertid godkjent.

Erik Follestad hadde likevel noen sterke meninger om temaet.

– Noen klubber har fått disse lange «pegsene» som gjør at målene står mye stødigere. Her er de bitte små, ser ut som noe som blir brukt i golf. Unge keepere blir lært opp til å sparke ifra på stolpene, bruke dem aktivt. Gjør man det her, så flytter målet seg. Jeg kan ikke fatte at det er mulig at man ikke sier at «sånn må vi ha det.» Sverige gjør det. Vi må se til de beste. Vi må få det i Norge også.