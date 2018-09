Scoret hat trick da Barcelona rundspilte PSV: – Det sier litt om Messi

– Det var litt rart, for det er jo ikke knallhardt. Keeper bør vel egentlig ta et mellomsteg, men det gjør han ikke. Han er jo ikke i nærheten. Det er ekstremt vakkert, nydelig og en god start på Champions League, konstaterte TV 2-ekspert Erik Thorstvedt etter Messis magiske scoring.

Ballbesittelse: 75 prosent

Scoringen sørget for at Barcelona kunne gå til pause med en fortjent 1-0-ledelse. Statistikken viste at Barcelona hadde 75 prosent ballbesittelse de første 45 minuttene på Camp Nou.

Etter pause fortsatte Barcelona med å dominere fullstendig. Stjernegalleriet skapte sjanse på sjanse. Tidligere Liverpool-spiller Philippe Coutinho var blant annet uheldig da han skjøt himmelhøyt over fra god i posisjon etter etter 55 minutters spill.

I det 60. minutt fikk Barcelona igjen i farlig posisjon etter at Luis Suárez gikk i bakken utenfor 16-meteren. Igjen steg Messi frem, men denne gang gikk ballen hårfint utenfor målstengene.

Ousmane Dembélé med praktscoring

Fem minutter senere traff Suárez tverliggeren og over etter en smart avslutning innenfor 16-meteren.

Kvartet før slutt presenterte Barcelonas formspiller seg.

Ousmane Dembélé vendte bort to PSV-spillere, stormet mot 16-meteren og plasserte ballen med kirurgisk presisjon ballen i lengste hjørnet.

To minutter senere scoret Messi sitt andre for dagen. På klassisk Barcelona-vis fant Rakitic med en lobbpasning i feltet. Fra skrått hold trillet Messi ballen i mål og Barcelona opp i en solid 3-0-ledelse.

Så rødt – så scoret Messi hat trick

Et skår i gleden for Barcelona var at midtstopper Samuel Umtiti kort tid etter 3-0-scoringen pådro seg sitt andre gule for dagen, og dermed ble sendt i garderoben med rødt. Barcelona måtte dermed fullføre de siste ti minuttene med ti mann.

Men selv med ti mann var ikke Messi ferdigscoret. Lionel Messi fullførte sitt hat trick da han på lekkert vis satte ballen i mål etter en lekker gjennombruddspasning fra spissmakker Luis Súarez.

4-0-seieren sørget for at Barcelona fikk en kjempestart på årets Champions League-sesong.

​Slik startet lagene:

Barcelona: Ter Stegen, Umtiti, Alba, Roberto, Pique, Coutinho, Busquets, Rakitic, Suarez, Messi, Dembele.

PSV: Zoet, Angelino, Schwaab, Dumfries, Viergever, Rosario, Hendrix, Pereiro, Lozano, De Jong, Bergwijn

Dommer: Anastasios Sidiropoulos, Hellas