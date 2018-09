Byrådet i Oslo kaster seg på kajakk-trenden.

For kajakk-padling har blitt uhyre populært. Bare i Oslo har det i år vært dobbelt så mange som har leid kajakk og deltatt på kurs på Sørenga enn det var i fjor.

Hele 6000 mennesker har vært innom for å leie kajakk eller gå på kurs på Friluftshuset ved sjøbadet i år.

Byrådet bevilger derfor penger til å ruste opp øyene utenfor Oslo, slik at det kan legges til rette for enda mer padling.

– Kajakk er som en sykkel på vannet, miljøvennlig og naturnært, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg, til TV 2.

Bynært friluftsliv

TV 2 møter Berg på Gressholmen, en av øyene som har behov for opprusting og der forholdene ligger til rette for det. Oslo kommune eier nemlig flere av husene på øya.

– Vi setter nå av masse penger i budsjettet ,180 millioner over fire år. Pengene skal brukes slik at det skal bli lettere å drive med bynært friluftsliv. Vi vil oppgradere øyene, legge til rette for kajakkutleie, og sette opp nye doer, sier hun.

Byrådet i Oslo vil ha mer sjøbasert friluftsliv både på Hovedøya, Gressholmen og Langøyene. I 2019 skal det legges vann og avløp til de tre øyene. Bygninger, toaletter og fellesområder skal vedlikeholdes og oppgraderes, og byrådet ønsker å samarbeide med frivillige organisasjoner om å legge til rette for mer aktivitet, og gjøre terskelen lavere for å få flere til å oppleve kortreiste naturopplevelser i Oslofjorden.



Konkret ønsker byrådet blant annet å oppgradere to av bygninger på Gressholmen, og se om det kan utvikles til et aktivitetssenter for kajakk og bynært friluftsliv på sjøen, i samarbeid med private organisasjoner. Planen er at arbeidet skal starte neste år.

Padle fra hytte til hytte

I DNT jubler de over tiltaket.

– Først og fremst er jeg utrolig takknemlig for fokuset, at byrådet er opptatt av friluftsliv der folk bor, sier daglig leder i Oslo DNT, Henning Hoff Wikborg, til TV 2.

For byrådets ønsker er i tråd med det DNT allerede har planlagt, nemlig økt kajakkturisme over hele landet.

– Det er en klar strategi fra DNT og satse på det sjønære friluftslivet, i tillegg til fjell og alt det andre, sier Wikborg.

– Så istedenfor å gå fra hytte til hytte skal man kunne padle fra hytte til hytte?

– Ja, vårt mål er å finne ulike arenaer i Oslofjorden sånn at man kan ha ulike turmål. Det finnes allerede turer langs Vestfold-kysten som vi har lagt til rette for, så dette vil det bli mer av. Det er veldig bra at byrådet i Oslo vil satse på dette, avslutter han.

Lan Marie Berg håper å få alt klart til oppstart til neste år.