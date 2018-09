Ifølge en analyse fra investeringsbanken Berenberg betyr den dårlige kornsommeren, sammen med dyrere energi og aluminium, en økning i produksjonskostnadene på rundt 16 prosent inn mot 2019 for verdens største bryggerier som Carlsberg og Heineken, melder The Guardian.

For engelskmennene vil dette føre til en økning i prisen for en såkalt «pint» – som tilsvarer litt over en halvliter – på rundt seks kroner i løpet av de neste seks månedene, ifølge danske Finans.

Finans skriver at også danskene vil føle prisstigningen på kroppen. Carlsbergs toppsjef Cees ’t Hart sa tidligere denne måneden dette om de økende prisene:

– Det er min store hodepine akkurat nå. Selv om det er lett å forklare hvorfor vi skal øke prisene, med henvisning til de dårlige avlingene, så er spørsmålet likevel hvordan kundene vil reagere.

Vil merkes også i Norge

Konstituert administrerende direktør i Hansa Borg AS, Lars Giil, sier til TV 2 at økningene i kornprisene vil merkes også for norske forbrukere.

– I sommer har det vært dårlige avlinger uvanlig mange steder i verden. Dette fører til økte råvarepriser, og spesielt en økning i prisen på malt, som er den viktigste ingrediensen i ølet.

Giil forteller at maltprisene er en av uvanlig mange faktorer som vil påvirke prisene negativt. Også prisen på energi, og en svak norsk krone presser prisene opp.

– Man kan forvente at prisen vil gå noe opp, men det er foreløpig for tidlig å si noe om hvor mye, forteller Giil.