– Helleland er definitivt en trussel. De er redde for henne

Helleland vakte stor oppsikt internasjonalt da hun tirsdag gikk ut og offentliggjorde at hun vil stemme mot Verdens antidopingbyrå (WADA) sin anbefaling om å oppheve utestengelsen av Det russiske antidopingbyrået (RUSADA).

Oppsikt, selvsagt, fordi Helleland selv er visepresident i WADA og kandidat til å overta presidentvervet neste år.

– Om WADA velger å gjeninnsette Russland, går man imot ønskene til utøverkomiteer verden over, som veldig tydlig har uttalt at de ikke vil godta en gjeninnsettelse nå. Dette øyeblikket vil for alltid definere WADAs kredibilitet, skriver hun.

– Hun er definitivt en trussel

En rekke sterke personligheter i både WADA og Den internasjonale olympiske komitéen (IOC) vil neppe glede seg over Hellelands uttalelser, men enkelte lar seg begeistre.

– Jeg har veldig sans for Helleland. Jeg har veldig sans for hennes kandidatur. Hun er tøff, modig, et friskt pust, snakker om elefanten i rommet, får støtte fra utøvere og hun skyter litt fra hoften. Det har jeg sans for. Hun representerer den delen som skjønner at det nå er på tide å ta et nytt steg i riktig retning i antidopingkampen. Alle dopingavsløringene den siste tiden gir en mulighet til å stake ut en ny vei. Den muligheten representere hun, sier Mads Kaggestad.

Russlands skjebne blir avgjort på torsdag. Da er det WADA-styremøte på Seychellene.

Enkelt forklart har WADAs uavhengige komité for regeletterlevelse (CRC), som har fulgt og vurdert tilstanden i Russland, anbefalt styret i WADA å oppheve utestengelsen av RUSADA. RUSADA har vært utestengt siden november 2015 etter den såkalte McLaren-rapporten om statsstyrt doping i Russland.

– Tror du hun blir sett på som en trussel blant mange i WADA og IOC?

– Hun er definitivt en trussel. Trusselen er jo at idretten skal miste kontrollen på antidopingarbeidet. Idretten vil jo beholde kontrollen for å få Russland på banen før de er klare, for eksempel. Vi ser jo at de nå kan hoppe over to viktige kriterier for å bli med igjen i det gode selskap. Russerne kan sette premissene, og det skaper sinne, sier Kaggestad.

– Tror du de er redde for Helleland?

– Definitivt.

Modifiserte kravene

«Hoppe over to viktige kriterier», som Kaggestad sier, er det som utgjør selve kjernen i denne debatten.

For å få opphevet utestengelsen sin stilte WADA en rekke krav til RUSADA.