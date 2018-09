Firmino senket PSG i ny europeisk drømmekveld på Anfield

Liverpool-PSG 3-2

Innbytter Roberto Firmino ble matchvinner da han satte inn 3-2 ett minutt på overtid mot PSG på Anfield.

– Det var to strålende fotballag som ga oss en uforglemmelig start på Champions League, konkluderte TV 2-kommentator Petter Myhre etter kampslutt.

Det var lenge usikkert om Firmino ville rekke kampen etter øyeskaden han fikk mot Tottenham. Brasilianeren startet på benken, men etter 72 minutter ble han byttet inn. 18 minutter seinere satte han fyr på Anfield og feiret med å holde seg over øyet.

– Jeg synes det var fortjent at Liverpool vant til slutt. Det var de som styrte andre omgang. Det var en kamp som levde opp til forventningene, og de forventningene var høye, sier Myhre.

– Dette var et fyrverkeri av en kamp. Det var et drama Champions League verdig, samstemte Brede Hangeland i TV 2s studio.

Satte Aréola på prøve

​Liverpool koblet grepet om kampen fra første minutt. Tonen var satt allerede etter fem minutter da Alphonse Aréola måtte ut i full strekk da Viril Van Dijk sleivet ballen mot mål fra kort hold.

Like etterpå løsnet James Milner et farlig skudd som Aréola fikk en hånd på.

​PSGs første mulighet kom etter et kvarter. Edinson Cavani var raskt på pletten da Alisson måtte gi retur på et Neymar-skudd.

– Cavani er selvfølgelig først på den, men Van Dijk forstyrrer ham såpass at han ikke får ordentlig treff på den. Der så vi et eksempel på hvor gode PSG er med ballen, kommenterte Petter Myhre.

Kontant Sturridge-støt

​Liverpool gjorde to endringer fra laget som slo Tottenham forrige helg. En av dem som fikk sjansen fra start var Daniel Sturridge. Spissen var på rett sted til rett tid da Andy Robertson prikket et innlegg inn i boksen etter en drøy halvtime. Aréola rakk ikke å få hendene opp på det kontante hodestøtet fra kloss hold.

– Det er mannen som erstatter Roberto Firmino, det er Daniel Sturridge. Tilbake i det gode selskap. Goalgetteren viser sin klasse, sa en euforisk Øyvind Alsaker.

Iskald Milner

​PSG var langt fra ufarlige. Et innøvd cornertrekk like etter Liverpools ledermål ga Kylian Mbappè en eventyrlig mulighet fra 11 meter, men hurtigtoget klarte ikke å presse ballen under tverrliggeren.