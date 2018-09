Mourinho: – Kan Federer gjøre det, så kan vi gjøre det

Forrige sesong tok Manchester United seg greit videre fra gruppespillet i Champions League, før det ble stopp i åttedelsfinalen mot Sevilla. Onsdag gjør United et nytt forsøk i turneringen de sist vant i 2008.

Serieåpningen i England har ikke gått knirkefritt for Jose Mourinhos menn.

Portugiseren har høstet kritikk både for spillestil, i tillegg til at britiske medier har rapportert om uenigheter med stjernespiller Paul Pogba. To tap og tre seiere på fem kamper er fasit i ligaen så langt.

Men to borteseire på rad, mot Burnley (2-0) og Watford (2-1), gir laget en god følelse inn mot Champions Leagues gruppespill. Det åpnes borte mot Young Boys onsdag.

Det har vært mye snakk om at banen kan skape trøbbel for José Mourinhos menn mot Mini Jakobsens og Lars Bohinens tidligere klubb. Laget spiller nemlig på kunstgress.

– Kan Federer gjøre det, kan vi gjøre det

José Mourinho brukte tennisstjernen Roger Federer som et eksempel på at det er mulig å lykkes på forskjellige baner.

BRUKTE FEDERER SOM EKSEMPEL: José Mourinho trakk frem Roger Federer på tirsdagens pressekonferanse. Foto: Eduardo Munoz Alvarez

– Vi er i Sveits, hjemlandet til en av tidenes største tennisspillere, og jeg er sikker på at den store mannen ikke alltid er fornøyd med underlaget kampene han spiller på. Men han må spille på det, og han må vinne. Alle vet at Federer har et favorittunderlag, men at han også vinner på andre underlag. Så vi må bare gjøre det, slo José Mourinho fast på presekonferansen før kampen.

Mourinho mener det er for tidlig å snakke om at Manchester United kan gå helt til topps i Champions League allerede denne sesongen.

– Forrige sesong har ingenting å gjøre med denne sesongen. Et lag som vinner Champions League må ha fantastisk kvalitet i alle ledd i 13 kamper. Laget trenger ikke å vinne alle 13 kampene, men for å vinne turneringen må det gjennom 13 kamper, mente han.

– Det er for tidlig å snakke om våre sjanser før vi har spilt vår første kamp. Vårt fokus er på onsdagens kamp, og deretter resten av gruppespillet. Målet er å kvalifisere oss til gruppespillet, fortsatte United-manageren, som bekreftet at Marcus Rashford starter mot Young Boys.

– Han er tatt ut, men jeg må minne dere om at vi kun kan starte med elleve spillere, sa han.

De Gea med gladmelding

Stjernekeeper David De Gea kom med en gladmelding til Manchester United-fansen.

Spanjolen går langt i å antyde at han ønsker å skrive under på en ny langtidskontrakt på Old Trafford, skriver Manchester Evening News.