En mann i 20-årene er siktet for drap etter at en kvinne omkom i en boligbrann i Egersund mandag kveld.

Det opplyste Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding tirsdag morgen.

Mandag kveld ble en 24 år gammel kvinne bekreftet omkommet etter en brann i en kjellerleilighet i Egersund. Brannvesenet fikk melding om sterk røyktuvikling på stedet litt etter klokken 22.

Den siktede mannens forsvarer, Asbjørn Stokkeland, sier til TV 2 at hans klient tirsdag har gitt en detaljert forklaring om det som skjedde på dagen mandag og timene frem til brannen.

– Han forteller at det må ha skjedd en ulykke og erkjenner ikke straffskyld, sier Stokkeland.

– Han forklarer at han lå og hvilte mens kona laget mat i et tilstøtende rom. Han oppdaget kraftig røykutvikling og forsøkte å komme seg inn til henne, men klarte ikke det, sier forsvareren videre.

Stokkeland sier til TV 2 at den siktede har bodd i Norge i flere år og at kona kom til Norge for bare to måneder siden.

– Han tar dette veldig, veldig tungt. Han er veldig lei seg for at han mistet kona, sier Stokkeland.