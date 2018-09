Se Real Madrid – Roma onsdag klokken 20.00

Det var i et intervju med spanske AS at Atlético Madrids superspiss Antoine Griezmann kom med uttalelsene som har fått Real Madrids stopperstjerne Sergio Ramos til å reagere.

På spørsmål om Griezmann sikter mot Ballon d'Or, kom franskmannen nemlig med følgende uttalelser:

– Jeg mener at Ballon d'Or har mye prestisje og historie. Det er tre måneder igjen til å gi alt for å vinne prisen, sa Griezmann til AS.

Og la til:

– Det er klart at jeg er en annerledes spiller enn Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar og Kylian Mbappé. Jeg er på toppen, men kan fremdeles bli bedre. Jeg vil bli så komplett som mulig. Jeg kommer ikke til å score 50 mål i én sesong, men jeg vil bidra mer offensivt og jobbe for laget. Jeg er allerede like god som Messi og Ronaldo, og sitter rundt samme bord som dem nå. Jeg ønsker å vinne, og fortsette å spille som jeg gjør nå, konkluderte angriperen som vant VM med Frankrike under sommerens VM-sluttspill i Russland.

– Å være uvitende kan være hardt

Real Madrid-stjernen Sergio Ramos har fått med seg uttalelsene der Griezmann beskriver seg selv som like god som Messi og Ronaldo.

Han kommer med et nedslående svar til angriperen som spiller for byrival Atlético Madrid.

– Godt spørsmål. Å være uvitende kan være hardt. Når jeg hører denne fyren snakke, så minner det meg om spillere som Totti, Raúl, Buffon, Casillas, Maldini, Xavi eller Iniesta, spillere som har vunnet titler, men aldri Ballón d'Or. Alle har rett til å si hva de mener, men han burde lytte til personer som Simeone, Godín eller Koke. Det er personer med prinsipper som vil gjøre ham godt. Men når det er sagt, så føler jeg at Griezmann er en god spiller, konkluderer Ramos på pressekonferansen før Champions League-oppgjøret mot Roma,

Savner Ronaldo

​Ramos innrømmer samtidig at han savner Cristiano Ronaldo på Bernabeu.

– Han var en legende og en som knuste alle rekorder i klubben, men det tilhører fortiden nå. Han etterlater seg et stort tomrom, men vi har spillere som har stått frem med en stor sult og ambisjoner. Vi vil alltid elske våre toppspillere. Når de forlater oss, må vi bare gå videre. Jeg ønsker Ronaldo alt hell og lykke fremover, med unntak i kampene han eventuelt skulle møte oss i, slår han fast.

