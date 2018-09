ÅSTEDET: To tenåringer ble mandag drept i Trondheim, mens en tredje ble utsatt for vold. En fjerde er siktet for drap etter voldshendelsen. Alle fire er enslige asylsøkere. Her undersøker politiet åstedet i Prinsens gate i Trondheim sentrum. Foto: Ned Alley / NTB scanpix