Mot valgthriller i flere av storbyene

I nye Stavanger kommune (slås sammen med Rennesøy og Finnøy) er det klart borgerlig flertall. Her har Høyres ordfører Christine Sagen Helgø takket nei til gjenvalg. Her blir Jon Petter Hernes ny listetopp og utfordres av Kari Nessa Nordtun (Ap).

Prognosen i Norges femte mest folkerike kommune, Bærum, og Norges sjette største kommune, nye Kristiansand (slås sammen med Søgne og Sogndalen) viser også borgerlig flertall.

I nye Drammen (slås sammen med Nedre Eiker og Svelvik) viser prognosen knapt borgerlig flertall. I nye Asker (slås sammen med Hurum og Røyken) viser prognosen klart borgerlig flertall.

I Norges tiende mest folkerike kommune, nye Lillestrøm (slås sammen med Sørum og Fet), ligger an til knapt rødgrønt flertall et år før valget. Det er også rødgrønt flertall på prognosen for Fredrikstad.

Jevnt i flere sammenslåtte kommuner

I Sandnes inngikk Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV et valgteknisk samarbeid etter forrige valg. Dersom de fire partiene står sammen beholder de flertallet. Dersom Frp går til borgerlig side blir byen blå.

COMEBACK: Tidlighere ordfører Jens Johan Hjort (H) gjør comeback i Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, NTB scanpix.

I Tromsø har ordfører Kristin Røymo (Ap) takket nei til gjenvalg, mens tidligere ordfører Jens Johan Hjort ligger an til comeback som listetopp for Høyre.

TV 2s prognosen et år før valget viser imidlertid at byen fortsatt er rød.

I nye Ålesund (som slås sammen med Ørskog, Skodje, Haram og Sandøy), viser TV 2s prognose borgerlig flertall.

I Sandefjord viser TV 2s prognose borgerlig flertall. Den nye kommunen Nordre Follo (som er en sammenslåing av Oppegård og Ski) har også borgerlig flertall, mens Sarpsborg har knapt rødt flertall.

I Skien viser prognosen jevnt løp mellom de rikspolitiske blokkene, med det lokale Bypartiet på vippen. Her samarbeidet Arbeiderpartiet med KrF, SV, Senterpartiet, Venstre, Rødt og MDG etter forrige valg.

I Bodø viser TV 2s prognose knappest mulig flertall for venstresiden, med Senterpartiet på vippen.

I nye Moss som er slått sammen med Rygge er det knapt borgerlig flertall, mens det i landets 20. mest folkerike kommune Larvik er knappest mulig flertall for venstresiden. Eter forrige valg samarbeidet Arbeiderpartiet med Senterpartiet, MDG, SV og Venstre i Larvik.