Det melder Aftonbladet.

Voldtekten skal ha funnet sted fredag ettermiddag, inne på den aktuelle skolen.

– Jeg fikk selv beskjed om det lørdag morgen. Vi har hatt kontinuerlig kontakt med læreren gjennom hele helgen, sier skolens rektor til avisen.

Han reagerer sterkt på det som har skjedd.

– Jeg har aldri vært med på noe lignende. Jeg synes det er en forferdelig hendelse, hvor enn det skjer, sier han.

Utestenges

Skolen har sammen med læreren gått til politianmeldelse. Eleven det gjelder har også blitt utestengt fra skolen.

Svensk politi har bekreftet at de har mottatt en anmeldelse om hendelsen.

Rektoren ønsket ikke å gå inn på detaljer rundt hva som har skjedd, men sier at læreren er svært opprørt og nervøs etter hendelsen.

Aftonbladet siterer en kilde på at læreren skal ha blitt dyttet inn på rom på skolen i forkant av hendelsen.

Personalet: – Vi er forbanna

Resten av skolens personale ble informert om hendelsen tirsdag morgen.

– Vi har informert om at en person i personalet vårt har blitt utsatt for en voldshendelse, og at vi har politianmeldt det, sier rektoren.

– Det er veldig ubehagelig. Vi er sjokkerte, opprørte og forbanna på at det overhodet kan skje, sier en ansatt ved skolen til Aftonbladet.