Anja er Oslos første «plastsjef»: – Det sier jo sitt når kommunen oppretter en sånn stilling

Døde fisker og fugler med magene fulle av skrikende butikkplastposer og knuste brusflasker.

En sel med store sår som følge av plastgarnet som har strammet seg rundt nakken dens, og en død hval som har måttet overgi livet og helsa til taustumper og en bensinkanne.

Hvert år havner mer enn åtte millioner tonn plast i havene våre. Bilder av kvalte, døde dyr og tilgriset natur som lider som følge av marin forsøpling har blitt hverdagskost.

WWF Verdens naturfond frykter at mengden plast vil overgå mengden fisk om tretti år dersom vi ikke endrer kurs. Allerede nå er det bare rundt fem kilo fisk per kilo plast i havet.

Dette bildet er tatt på fisketur i Moster. Den 11,5 kilo tunge torsken hadde en halv plastflaske med vann i magesekken. – Den har lidd utrolig mye, sier fiskerne. Foto: Tore Fjellstad og Bjørn Ingvaldsen

Alt dette vet vi, og vi har visst det i flere år – men har vi fått sunnere plastvett av den grunn?

Må legge press på bransjen

– Det vet vi ikke så mye om ennå, men vi merker at forbrukerne er engasjerte, sier Forbrukerrådets direktør Randi Flesland.

Hun mener dagligvareprodusentene viser tegn til forbedring:

– Vi ser at noen har blitt flinkere til å bruke mindre forpakninger og plast rundt produktene sine. Men det er fortsatt langt igjen, og vi må utfordre produsentene til å finne smarte løsninger.

For å legge ytterligere press på bransjen, har Forbrukerrådet og Svanemerket lansert sosiale medier-kampanjen #smartemballasje, hvor de ber om publikums beste og verste eksempler på emballasje. Randi Flesland håper dette kan være med på å belyse plastens fordeler og ulemper:

– God emballasje er den som passer på maten vår slik at vi unngår matsvinn. Men så er det for eksempel grønnsaker som klarer seg helt fint uten plast, så hvorfor i all verden er de pakket inn?

«Plastsjef»

Flesland blir også oppgitt over å se tannbørster, elektronikk og leker omgitt av plast når de like gjerne kan legges i papiremballasje.

– Det er for mye plast! Vi vil ikke ha all denne unødvendige plasten. Dagligvarekjedene må stille krav til produsentene slik at vi som forbrukere kan ta kloke valg i butikkene, slår direktøren fast.

Heldigvis begynner ting å skje som kan hemme plastbruken vår:

I Oslo kommune har de fått sin aller første «plastsjef», nemlig Anja Stokkan. Hun skal jobbe for å få ned unødvendig plastbruk, rydde fjorden for plast, og sørge for at Oslo blir internasjonalt ledende i arbeidet mot marin forsøpling.

– Det sier jo sitt når kommunen oppretter en sånn stilling. Det bør sende ut noen signaler til befolkningen, sier den ferske plastkoordinatoren.