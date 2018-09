Mandag kveld døde 19 år gamle Nasratullah Hashimi og 17 år gamle Reza Alizada fra Afghanistan etter en brutal voldsepisode i en leilighet midt i Trondheim sentrum.

De to guttene var elever ved henholdsvis Heimdal videregående skole og Melhus videregående skole.

– Veldig tungt

På Heimdal hadde ledelsen ved skolen planlagt en storstilt åpning av den splitter nye skolen, som akkurat var blitt tatt i bruk.

Istedet måtte de ta seg av sjokkerte elever, som var sterkt preget etter gårsdagens brutale voldshendelse.

– Det har blitt en veldig annerledes dag enn vi trodde det skulle bli. Dette har vært en veldig tung og trist dag. En dag preget av vantro, sier rektor ved Heimdal videregående skole, Elisabeth Tandstad, til TV 2.

– I sjokk

Tre av de involverte hadde akkurat startet på skolen som ligger drøyt 15 minutter fra Trondheim sentrum. Der gikk de i en egen grunnskolegruppe. Elever ved skolen fungerte som mentorer for å integrere de enslige mindreårige flyktningene inn det norske samfunnet.

HALV STANG: Tre av ungdommene hadde akkurat begynt på Heimdal videregående skole i Trondheim. Dagen etter drapene ble det flagget på halv stang. Foto: Mari Linge Five / TV 2

Hele skolen er nå sterkt preget av voldshendelsen, som endte med to dødsfall.

– Vi er rett i slett i sjokk. Folk er sjokkert, lei seg og i sorg. Det er rett og slett en veldig tung dag, sier rektoren.

Skolen har tirsdag fått bistand fra psykologer og kriseteam, for å ivareta elevene ved skolene. Rektoren sier at de har hatt et stort behov for å snakke og være sammen på en dag som dette.

Ingen antydning til konflikt

De tre involverte som var elever ved Heimdal videregående skole kjente godt til hverandre. Tandstad sier at det ikke har vært noen antydninger til konflikter mellom de tre.

– Det har vært en fin start på skoleåret, og resten av elevene har tatt seg godt av denne gruppen. Det har ikke vært noe som har gitt oss grunn til å tro at dette skulle skje, sier hun.

Etter å ha flyktet fra krigen i Afghanistan, sier rektoren at de tre som var involvert i voldshendelsen gledet seg veldig til å begynne på skolen.

– De så frem til å være en del av et miljø med elever på sin egen alder, sier hun.

Men i stedet for å glede seg over skolestart, ble to elever brått revet bort etter den brutale voldshendelsen.

– Det er bare helt forferdelig, og foreløpig har det ikke sunket inn enda, sier rektoren.