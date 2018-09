Politiet tok seg inn i leiligheten etter at en nærstående av familien kontaktet politiet klokken 20.30 fredag kveld.

Politiets teori er at det er mannen i 40-årene som drepte sin 13 år gamle sønn før han tok sitt eget liv.

Kort tid etter ble de to avdøde sendt til obduksjon. Lørdag kveld var politiet ferdig med de innledende tekniske undersøkelsene på åstedet, med bistand fra Kripos.

Mandag holdt Elverum minnestund for klassekameraten, og tirsdag ble den foreløpige obduksjonsrapporten klar.

Der ble det kjent at de to personene døde av skuddskader. Politiet kunne opplyse om at de mener å ha kontroll på våpenet, som er registrert på mannen i 40-årene.

Politiet valgte også å frigi navnet til 13-åringen tirsdag. De kunne opplyse om at det var Sondre Kullbråten som ble drept på tragisk vis.

– Svært tragisk

Odd Henning Svalheim og Helge Hartz er oppnevnt som bistandsadvokater i saken. Tirsdag formiddag hadde Hartz sitt første møte med familien til den drepte 13-åringen. Han forteller om et tungt møte.

– Familien er i sjokk. De syns det er svært tragisk og nå trenger de tid for seg selv, forteller han til TV 2.

Hartz forteller at familien har blitt godt ivaretatt etter hendelsen.

– De har fått god hjelp fra politi og folk i rundt seg. Jeg har også informert dem om at jeg nå blir bindeleddet mellom de og politiet, sier han.

Fortsetter etterforskningen

Tirsdag ble det kjent at politiet har gjort funn av et brev på stedet som underbygger øvrig etterforskning knyttet til dødsfallene. Hartz har fått innsyn i brevet, men han ønsker ikke å kommentere innholdet.

– Jeg er kjent med brevet, men jeg ønsker ikke å gå innpå innholdet da saken fortsatt er under etterforskning, sier han.

Politiadvokat Kaja Løhren Borg i Innlandet politidisktrikt opplyser i en pressemelding at etterforskningen pågår fortsatt for fullt for å få kartlagt alle forhold rundt dødsfallene.