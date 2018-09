Den canadisk-russiske aktivisten Pyotr Verzilov mottar nå behandling i Berlin, etter å ha blitt syk etter en høring i den russiske retten forrige uke, melder The Guardian.

Verzilov, som kanskje er mest kjent for å være en av fire Pussy Riot-medlemmer som stormet banen under sommerens fotball-VM, begynte å miste synet og fikk problemer med å gå og snakke kort tid etter høringen forrige uke.

– Det er høyst sannsynlig at han ble forgiftet, sa en lege ved Charite sykehus i Berlin på en pressekonferanse tirsdag, og la til at det ikke fantes noen annen forklaring på Verzilovs tilstand.

Sjef ved sykehuset, Karl Max Einhäupl, fortalte på pressekonferansen at Verzilov er på bedringens vei, og at legene er overbeviste om at aktivisten vil bli helt frisk.

Mistenkte forgiftning tidlig

Raskt etter at Verzilov begynte å vise symptomer var andre medlemmer i Pussy Riot ute og sa at de trodde han var blitt forgiftet. Denne teorien får nå støtte av de tyske legene.

Kai-Uwe Eckardt mistenker at aktivisten er forgiftet. Foto: Odd Andersen/AFP

– Vi antar at han har en forgiftning som har pågått nesten en uke nå, sa sjef for intensiv medisin ved sykehuset, Kai-Uwe Eckardt, på pressekonferansen.



Eckardt la til at de foreløpig ikke har kommet fram til hvilket stoff som forårsaket forgiftningen.

Legene fortalte at Verzilov har mottatt intensiv behandling siden han kom til sykehuset på lørdag, men at han er utenfor livsfare. Symptomene indikerer ifølge legene en forstyrrelse på den delen av nervesystemet som regulerer de indre organene.

På en pressekonferanse tirsdag sa kona og Pussy Riot-medlem Nadezhda Tolokonnikova at Verzilov sannsynligvis var offer for et mordforsøk, og påstod at russiske myndigheter har vært ute etter å ta Verzilov.

– Ingen som har deltatt i politisk aktivitet i Russland er virkelig trygge, sa Tolokonnikova, ifølge CNN.

Fikk hjelp av tysk organisasjon

Verzilovs forflytning til Berlin lørdag var arrangert av den tyske humanitære gruppen Cinema for Peace Foundation, som har tette bånd til Pussy Riot, melder CNN.

Jaka Bizilj, grunnlegger av Cinema for Peace Foundation, fortalte at Verzilovs far og kone presset på for å få han flyttet til Berlin for å finne ut om han var forgiftet, og eventuelt av hva.



Torsdag uttalte Canadas president Justin Trudeau at situasjonen var bekymringsverdig, spesielt grunnet handlinger utført av russere i Storbritannia de siste månedene. Antakeligvis refererer presidenten til den påståtte forgiftningen av tidligere spion Sergei Skripal og hans datter i Salisbury i England i Mars, melder CNN.