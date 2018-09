– Derfor vil ikke flere kjøpe elbil

Borettslaget nedsatte en egen elbilgruppe, og saken ble behandlet i flere generalforsamlinger. Thoresen er ganske stolt av anlegget som nå er på plass.

FORNØYD: Niclas W. Thoresen har vært en pådriver for å få på plass anlegget i Gamlelinja borettslag. Selv mener han at han er blitt mer miljøbevisst i prosessen. Foto: Lars Barth-Heyerdahl/TV 2

– Fra 2014 og fram til nå er det noe som har skjedd. Folk er nysgjerrige, de har skjønt at elbil er noe som går an å bruke. Interessen er stadig økende, forteller han.

Savner ikke fossilbilen

Å bygge ut et slikt anlegg er dyrt, men Gamlelinja borettslag fikk støtte fra Oslo kommune og fra OBOS. Borettslaget har betalt for infrastrukturen, og så er det beboerne som selv må kjøpe ladebokser. Et eget firma drifter systemet og registrerer strømforbruk.

Niclas Thoresen er ikke i tvil om at manglende mulighet til å lade hjemme kan virke avskrekkende på folk som vurderer elbil.

– Nå får man jo biler som går over 30 mil på en lading, så man må jo ikke lade hjemme. Men det er en stor fordel. Selv kommer jeg aldri til å gå tilbake til fossilbil, sier elektrikeren.

Mulig å få støtte

Flere steder i landet, blant annet i Oslo, Bærum og Trondheim, er det etablert tilskuddsordninger for boligselskaper som vil legge til rette for etablering av ladestasjoner. Oslo kommune gir inntil 1 million kroner til borettslag som investerer i ladeanlegg.

Elbilforeningen opplever stor pågang fra boligselskaper som søker råd om hvordan de skal installere ladeanlegg.

– Før var det sånn at de kanskje ønsker å opprette ti ladeplasser. Nå er det ofte slik at hvis det dreier seg om 300 parkeringsplasser, vil de ha lademulighet på alle plassene, sier Christina Bu i Elbilforeningen.

Ettertraktet

Selv om det kan kreve betydelige investeringer å få på plass en ladeløsning, opplever mange at verdien på leiligheten øker om den selges med en parkeringsplass med lademulighet.

E24 skrev i sommer at verdien på en parkeringsplass i et borettslag i Oslo økte med over 300.000 kroner etter at det ble installert ladeanlegg.

Elbilforeningen har tatt til orde for at det opprettes en nasjonal støtteordning for boligselskaper som vil bygge ladeanlegg.

– Lading og tilgang på biler er det som bremser salget av elbiler. Stortingets mål om at det bare skal selges nullutslippsbiler i 2025 er innenfor rekkevidde, men da trenger man ladeinfrastruktur og bedre tilgang på biler, sier Christina Bu.