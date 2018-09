I en pressemelding tirsdag opplyser byrådsleder Raymond Johansen at han selv skal håndtere og konkluderere varslersaken mot skolebyråden Inga Marte Thorkildsen.

– Alle varsel skal underlegges en forsvarlig saksbehandling og det er et godt prinsipp at de som skal behandle saken er overordnet den eller de varselet er rettet mot, sier byrådsleder Johansen.

Det var tirsdag 11. september at det ble mottatt et anonymt varsel, med påstander mot byråd Inga Marte Thorkildsen.

– Særlig krevende

– Når Oslo kommune mottar et varsel fra eller om en ansatt i kommunen behandles dette enten av lokalt eller sentralt varslingsråd. Oslo kommune kjenner imidlertid ikke til lignende saker der det er mottatt et varsel mot et medlem av byrådet. Denne saken er derfor særlig krevende for alle involverte parter, sier Johansen.

– Jeg har kommet til at det er jeg som byrådsleder som skal håndtere og konkludere i denne saken, sier Johansen.

Oslos byrådsleder sier at han er opptatt av å ha en grundig og forsvarlig prosess.

– Jeg har også besluttet at enkelte påstander i varselet oversendes Kommuneadvokaten for vurdering, som en del av mitt beslutningsgrunnlag. Dette gjelder påstander som omhandler mulig brudd på taushetsplikten, offentleglova og anskaffelsesregler, sier byrådsleder Johansen.

Samarbeidsproblemene mellom skolebyråden Inga Marte Thorkildsen (SV) og Oslos skoledirektør Astrid Søgnen har ført til en kartlegging av arbeidsmiljøet. Thorkildsen har nylig selv blitt møtt med kritikk og påstander om oppførsel overfor ansatte som «krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende og ydmykende».

