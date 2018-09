Det som skiller små gutter fra menn, er størrelsen på leketøyet, sies det.

Det kan nok være noe i nettopp det. Hvem har vel ikke trukket på smilbåndet av en ivrig treåring med fargerik parkdress og gummistøvler som med stor fryd og innlevelse hopper opp og ned i en sølepytt?

Som voksen, anstendig arbeidstager med kone, rekkehus og kranglevoren svigermor kan man liksom ikke tillate seg den slags.

Men det finnes alternativer for oss som sliter med å bli voksne. Heldigvis.

Leketøy selges

Ett av disse alternativene finnes i Halden, og selges av Lars-Martin, for den nette sum av 20.000 kroner.

Parkdressen byttes da ut med et karosseri fra en Opel Rekord C og gummistøvlene med et chassis fra en International 160.

Resultatet er et morsomt leketøy for store gutter. Her kan du virkelig "hoppe i søla"!

Motoren er hentet fra en Ford og er en V8 på ubeskjedne 7,4 liter. Bakke-klaringen er raus og hjulene ser nærmest ut som noe som hører hjemme på en traktor. Vi tipper framkommeligheten er grei. Bilen har selvfølgelig firehjulsdrift og er utstyrt med automatgir.

Doningen er for sikkerhets skyld utstyrt med veltebur. Sikkert ikke dumt med tanke på bilens tyngdepunkt eller nye eieres potensielle overmot ... Når det blir morsomt og utfordrende nok, mangler jo selv voksne barn innimellom konsekvens-tenking.

Se hele annonsen og alle bildene her:

Dette er kommando-sentralen i leketøyet. Faksimile fra finn.no

Bør kunne skru litt

Noe mekkekunnskaper er sikkert ikke dumt med slik redskap på tunet. Men en fordel her er at man ikke behøver å være noen finmekaniker. Er den minste pipa i pipesettet ditt en 13-millimeter, går det helt sikkert greit allikevel...

Litt småfiks må til her. På denne bør tenningen justeres og det er også noe trøbbel med bensintilførselen, etter det vi forstår ut i fra annonsen. Men bilen både starter og går! Da er jo mye gjort.

Just for fun!

Det at bilen ikke kan kjøres på offentlig vei, forstår vel de fleste. Den er jo ikke noe i nærheten av å kunne bli godkjent. Dette er "just for fun"!

Så det at doningen selges i Halden er neppe helt tilfeldig. De som har vært der, vet at det er relativt glissent med bebyggelse i områdene rundt. Med det resultatet at det kanskje går an å ta seg en skogstur med denne doningen, uten å få både lensmann og prest på nakken.

Okei - vi skal innrømme at den er litt "harry", men på den annen side: Den som ikke kjenner at det rykker litt i gassfoten ved synet av denne – var kanskje heller ikke den som likte å hoppe i søledammer som liten?

