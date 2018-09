Elleve kjendiser gjør «Skal vi danse»-comeback

Frank Løke er ute av dansen. Aune Sand er tilbake. Og førstkommende lørdag blir det riktig så kjendistungt i «Skal vi danse», da hele elleve tidligere deltakere gjør comeback på dansegulvet.

Jorun Stiansen, Grunde Myhrer, Mia Gundersen, Kathrine Sørland, Marcus Bailey, Triana Iglesias, Trude Drevland, Glenn Jensen, Mona Grundt, Eirik Søfteland og Linni Meister blir alle å se igjen på parketten.

De gjenværende deltakerne skal altså danse med hver sin tidligere deltaker, de såkalte «veteranene».

– Dette er showbusiness, og det handler ikke om enkeltpersoner. Det handler om et fellesskap, og at de som sitter hjemme i sofaen har en fantastisk lørdagskveld hvor dans er i fokus, sier Aune Sand i forbindelse med at han er tilbake etter bare få dager.

Slik blir lørdagens opptredener:

Sophie Elise og Benjamin danser med Jorun Stiansen til «…Baby one more time» av Britney Spears.

Amalie og Jørgen danser med Grunde Myhrer til «Pony» av Ginuwine.

Dorthe og Alexander danser med Mia Gundersen til «Fame» av Naturi Naughton.

Thea og Ivo danser med Kathrine Sørland til «Barbie Girl» av Aqua.

Martine og Fredric danser med Markus Bailey til «Uptown Funk» av Bruno Mars

Aleksander og Lillian danser med Triana Iglesias til «Muscles» av Diana Ross.

Morten og Mai danser med Trude Drevland og Glenn Jensen til «Its raining men» av The Weather Girls.