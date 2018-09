– En heksegryte i Tyrkia kan ikke måle seg med pulsen jeg fikk da jeg tok imot ungen

Bakke: – Fullstendig fryktløse

Sarpsborg har reist med 23 spillere til Tyrkia, selv om det bare er 18 plasser i kamptroppen.

– Vi er Sarpsborg og tar vare på hverandre. Vi føler vi har ressurser til å ha med så mange, og så er det valgmuligheten. Vi slet med sykdom og sånt i Tel-Aviv, så vi tenkte at det hadde vært greit å ha med et par mann ekstra. Da kan vi bytte inn og ut et par timer før timen. Det er denne gjengen som har vært med å dra lasset. Det er litt læring å være med, enten man starter, sitter på benken eller er på tribunen, sier Sarpsborg-trener Geir Bakke.

Bakke forventer en «steintøff» kamp mot Besiktas, som han vurderer på et enda høyere nivå enn lagene Sarpsborg møtte i Europaliga-kvalifiseringen.

– Hvordan vil du rangere Sarpsborg opp mot Besiktas?

– Det må du nesten spørre om etter kampen. Det er så vanskelig å si. Vi skal til et av de tøffere stadionene når det kommer til volum, lyd, entusiasme og hele den biten. Det er blir en ny opplevelse for oss og en erfaring for guttene. Vi er der med mening, og vi skal se hvor vi står på dette nivået. Vi er fullstendig fryktløse og er rangert som det dårligste laget i gruppespillet, så vi skal slå veldig nedenifra. Det er noe vi trives godt med, sier Bakke.

Sarpsborg er også i gruppe med belgiske Genk og svenske Malmö.