I spalten "Bilen Min" har Broom.no-leserne mulighet til å fortelle litt om sin egen eller sine egne biler, og litt om sin bilinteresse.

Denne gangen skal vi få møte Oliver, som har en svært sjelden Volvo:

Volvo S90 ble lansert i 1997, som en videreføring av Volvo 960, men da for å tilpasse seg Volvos nye modellbetegnelser. S90 var for sedan og V90 for stasjonsvogn.

Allerede året etter, i 1998, ble modellen tatt ut av produksjon. Så den fikk et kort bil-liv og er dermed ganske uvanlig i dag.

Dette er også i mange øyne den siste «ekte» Volvoen. Det vil si med langsgående motor og bakhjulsdrift. Fra nå av var det enten forhjulsdrift eller firehjulsdrift for den svenske bilprodusenten.

Disse tingene i sum har gjort modellen attraktiv.

En som har en slik bil, og som tar ekstra godt vare på den, er 18 gamle Oliver fra Ålesund.

Her er hans bil og historien bak den.

Denne Volvo S90-en startet livet i Florida og er nok vant til sterkere sollys enn det som er i Ålesund. Foto: Privat.

Bilen min:

Merke og modell: Volvo S90 fra 1998 i USA utgave

Hvor lenge har du eid den: Jeg kjøpte bilen av min far ett år før jeg fikk sertifikat. Det fikk jeg i mars i år. Min far har eid bilen siden 2010, da han brått kjøpte den når han fikk øye på bilen på finn.no

Hva har blitt gjort med den: Den har fått helt nytt Pioneer stereoanlegg, basskasse touch, CD-spiller, executive-emblem, kjøleskap bak og ett brett der man kan ha flasker og diverse ting på, så da er kun fire seter i bruk.

Liker best: Jeg liker bilen akkurat som den er nå. Da min far kjøpte den, hadde bilen vært i Norge i knapt to år. Forrige eier importerte denne fra Florida, USA.

Bilen hadde aldri vært vinterkjørt, så her var det kun sommerfelger! Han fikk lagt vinterdekk på de originale felgene, og kjøpte noen felger som han syntes passet bilen bra, til sommerhjulene.

Det jeg liker aller best med bilen er den spesielle fronten, noe som skiller den ut. Bilen er en drøm å kjøre, setene, kjøreegenskapene og den nydelige lyden fra 3-liters rekkesekseren under panseret. Bilen er utstyrt med alt av utstyr du kunne på den, unntatt varme i setene, det var det ikke behov for i Florida.

Det går an å forstå at Oliver trives bak dette rattet. Bilen har alt av tilgjengelig utstyr som var å få den gang den var ny. Foto: Privat.

Liker minst: Det jeg liker minst med bilen, er bensinforbruket, det er minst 1 liter på mila.

Annet: Dette skal være den eneste Volvo S90 i Norge av USA-utgaven. Alt på denne bilen er amerikansk. Derfor er den et sjeldent syn på veiene i Norge. Bilen vekker ekstremt mye oppmerksomhet blant Volvo-elskere.

Bilen har gått drøye 84.000 miles. Interiøret ser nytt ut. Bilen er en DRØM! Den blir vasket ofte, og holdt ren hele tiden. Jeg prøver å holde bilen i skjønneste orden, da dette er en bil som det bare blir færre og færre av.

Oliver har orden i sysakene sine. En titt i bagasjerommet avslører at ikke noe overlates til tilfeldighetene. Foto: Privat.

Eier:

Navn: Oliver Joø Rotset.

Alder: Jeg er 18 år gammel.

Bosted: Ålesund i Møre og Romsdal.

