Nasratullah (19) og Reza (17) flyktet fra krig og elendighet – mandag ble de drept i Trondheim

Mandag kveld rykket politiet i Trondheim ut til en leilighet i Prinsens gate, midt i sentrum av byen.

Der fant de tre hardt skadde ungdommer. Én ble erklært død på stedet, mens de to andre ble fraktet til St. Olavs hospital.

Den ene ble erklært død umiddelbart etter at han ankom sykehuset, og den andre ble operert. Tilstanden hans skal være alvorlig, men stabil.

I en pressemelding tirsdag formiddag opplyser politiet at det var 19 år gamle Nasratullah Hashimi og 17 år gamle Reza Alizada fra Afghanistan som ble drept i voldshendelsen i Trondheim sentrum, mandag kveld.

De kom til Trondheim som enslige, mindreårige flyktninger etter å ha flyktet fra krigen i hjemlandet.

– Veldig overraskende

Gjerningspersonen rømte fra stedet, men ble kort tid etter skutt i foten av politiet på Jernbanestasjonen i Trondheim, og senere pågrepet.

Vedkommende ble tirsdag siktet for to forsettlige drap.

Alle de fire involverte var enslige, mindreårige flyktninger. De kom til Norge på forskjellige tidspunkt, men den første kom i 2015.

Kommunaldirektør i Trondheim kommune, Camilla Trud Nereid, sier til TV 2 at en representant var på besøk hos to av de involverte kun en halvtime før drapet skjedde.

– På det tidspunktet var det ingen av ungdommene som ga uttrykk for at de var redde eller utrygge. Det er veldig overraskende at noe så alvorlig kunne skje, kort tid etter at alt virket helt normalt, sier hun.

Kjente hverandre

Det er fortsatt uvisst hva som var årsaken til drapene. Kommunaldirektøren sier at ungdommen har flyktet fra krig og elendighet, og at de har en bagasje vi bare kan ane konturene av.

PREGET: Kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune, Camilla Trud Nereid er sterkt preget av dobbeltdrapet. Foto: Mari Linge Five / TV 2

– Når man har en slik type bakgrunn som disse ungdommene har, så har man opplevd mye, og kanskje lært seg noen måter å agere på. Men det verste som kunne skje, har nå skjedd, sier kommunaldirektøren til TV 2.

Nereid forteller at det er rundt 200 enslige, mindreårige flyktninger i Trondheim. Alle de fire som var involvert i voldshendelsen mandag kveld kjente til hverandre.

– Ville selvsagt gjort noe

Kommunaldirektøren sier videre at kommunen har et stort hjerte for gruppen med enslige, mindreårige flyktninger og at de i utgangspunktet har den kompetansen som skal til for å ta vare på disse.

– Hvis vi hadde skjønt at det var fare for at noe slikt skulle skje, ville vi selvsagt ha gjort noe. Men før vi vet motivet for drapet, er det vanskelig å si hva vi som kommune kunne ha gjort annerledes, sier Nereid.