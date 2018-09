Lørdag kveld dukket Frank Løke (38), til manges forskrekkelse, opp i en borat-truse midt i det direktesendte Skal vi danse-programmet.

Mandag kveld ble det klart at Løke ikke får lov til å være med videre i Skal vi danse på grunn av stuntet og utspill som har kommet i kjølvannet av det.

I ettertid har mange hevdet at TV 2 visste om nakenstuntet.

«De tar altså avstand fra noe de selv var helt og holdent klar over i forkant av TV-sendingen», skriver Medier 24s Erik Waatland.

Dette skyldes spesielt en sak på TV2.no, der en reporter var med Frank Løke på trening tre dager før dansekvelden.

«Ønsker nakensjokk»

Saken hadde tittelen «Frank Løke (38) ønsker nakensjokk i Skal vi danse». I saken kommer det frem at Løke ønsket å bruke en spesialsydd truse som han tidligere har brukt under Bergen City Marathon og i tillegg syklet 43 mil i. Han fortalte at han prøvde å få godkjent ideen av dansepartneren Tone Jacobsen.

Det ble imidlertid med tanken. Løke spurte aldri TV 2 om han kunne gjennomføre stuntet, og planen var at han skulle danse i en rød dress med hvite hjerter. Den var denne dressen som ble brukt under prøvene før programmet.

– TV 2 har redaktøransvar for Skal vi danse. Dette «nakenstuntet» var ikke klarert med oss. Og det ville heller ikke blitt godkjent om Frank Løke hadde spurt om det, sier programredaktør Jarle Nakken til TV 2.​

Mener han fikk gjøre som han ville

Frank Løke har ikke svart på TV 2s henvendelser tirsdag. Han sier imidlertid til VG at han føler seg dolket i ryggen av TV 2, fordi han mener at han fikk to regler å forholde seg til under programmet – at han ikke skulle vise «edlere deler» eller skade noen i salen.

– Utover disse to tingene fikk jeg gjøre hva jeg ville. Det eneste jeg fikk beskjed om sånn sett var at «det ville være fint om du informerer oss om du skal finne på noe, sånn at vi kan få det med på kamera», hevder han til VG.

Det er ikke bare nakenstuntet som er årsaken til at Løke ikke får fortsette. Det handler også om utspill som har kommet i ettertid.

– Det såkalte «nakenstuntet» er ikke alene grunnen til at vi nå avslutter alt samarbeid med Løke. Det skjer etter en helhetsvurdering, som både omhandler «stuntet» på lørdag som vi tok avstand fra, men også hans oppførselen i etterkant. Det er ingen menneskerett å være på TV. Vi ønsker Løke lykke til på andre arenaer, sier Nakken.

Utover dette ønsker ikke Jarle Nakken å kommentere saken ytterligere.