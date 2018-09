I en foreløpig obduksjonsrapport politiet har mottatt, kommer det fram at de to som ble funnet døde i sin bolig fredag kveld døde som følger av skuddskader.

Politiet mener å ha kontroll på våpenet som er brukt. Våpenet er registrert på mannen i 40-årene, ifølge politiet.

Deres hovedteori er at det er mannen i 40-årene som har tatt livet av sin 13 år gamle sønn og deretter seg selv.

Politiet har også gått ut med navnet på 13-åringen. Det var Sondre Kullbråten som ble drept.

Gjort funn av brev

I en pressemelding fra politiet kommer det fram at politiet har gjort funn av et brev på stedet som underbygger øvrig etterforskning knyttet til dødsfallene.

– Etterforskningen pågår fortsatt for fullt for å få kartlagt alle forhold rundt dødsfallene, sier politiadvokat Kaja Løhren Borg i Innlandet politidistrikt.

Det var en nærstående av familien som fredag kveld uttrykte sin bekymring til politiet da han ikke kom i kontakt med mannen i 40-årene.

Minnestund

Sondre hadde nettopp begynt på Elverum ungdomsskole.

Mandag ble det holdt minnestund for 13-åringen på skolen. Samme dag ble det også holdt et møte for å forberede hans tidligere medelever.

– Klassen han gikk i møtte på minnesamlingen. Så har de valgt å være et annet sted i kommunen i dag for å være sammen, spise litt mat og bearbeide det som har skjedd, sa rektor Hjørdis Bjølseth ved Elverum ungdomsskole til TV 2 etter minnemarkeringen.

– Det er jo en forferdelig tragedie som rammer oss, som medfører mye undring og mange reaksjoner. Så det er jo en forferdelig ting. Det går ikke an å tenke at noe sånt kan skje egentlig, fortsatte Bjølseth.