Emil (27) og Kajsa (25): – Derfor er vi swingers

– Første gangen vi besøkte en swingersklubb var vi ganske nervøse og forventningsfulle. Vi visste ikke i det hele tatt hva som ville møte oss der, forteller Kajsa (25) og Emil Lannestad (27).

Det unge paret fra Motala i Sverige har vært swingers i rundt to år.

– Grunnen til at vi valgte å prøve var at Kajsa hørte en dokumentar på radio om en swingers-klubb i Norrköping, og det gjorde oss nysgjerrige. Vi bestemte oss for å reise dagen etter at Kajsa hørte dokumentaren, sier Emil til TV 2.

For å fjerne tabuene rundt swingersmiljøet, har paret stilt opp i flere medier, blant annet Expressen, for å fortelle om hva denne seksuelle preferansen egentlig innebærer.

– Mange tror det er spesielle mennesker som er swingers. Men det mange ikke vet, er at hvem som helst kan være det. Bankmenn, politi, kjendiser, venner og familie. Man vet aldri hvem som swinger, for man prater ikke om det. Mange synes dessuten det er flaut og veldig privat, sier paret.

Omvisning

Den første gangen paret besøkte en swingersklubb, dro de til Club Adam & Eva i Norrköping, en times kjøretur unna Motala. På sine nettsider omtaler klubben seg som «den største og mest moderne i Sverige».

ULIKE ROM: På swingersklubben Emil og Kajsa første gang besøkte, er det flere ulike rom. Foto: Club Adam & Eva (med tillatelse)

– Vi ble mottatt av et vertspar som viste oss rundt. De forklarte hvordan alt fungerte og hvordan man skal oppføre seg på klubben, forteller paret.

Å være swingers innebærer at man involverer flere personer i seksuell aktivitet, altså at man er «ikke-monogam». Som regel foregår dette på swingersklubber.

– I vårt tilfelle er det sjeldent at Kajsa går bort til mannen i et annet par, eller at jeg går til kvinnen, og «tar det vi vil ha». I stedet nærmer vi oss som et par, og mennene snakker ofte til menn og kvinner med kvinnene, sier Emil.

– Men det er helt individuelt og opp til hvert par. Noen velger å dele seg når de er på swingersklubber, og ser ikke hverandre før det er på tide å gå hjem, fortsetter han.

Emil forteller at åpenhet og en «rett frem»-holdning preger swingersmiljøet.

– Man prater mye, og så sier man som oftest hva man er ute etter, og ser hva slags respons man får.

– Veldig spennende sexliv

Å inkludere andre i sex, kan nok virke spennende for mange. Men en gjennomgående utfordring vil ofte være sjalusi. Det å se kjæresten i seksuell aktivitet med en annen, kan bli for vanskelig for noen.

– Hvordan unngår dere å bli sjalu når dere er på swingersklubb?