Se Lillehammer-Storhamar på TV 2 Sport 2 (tidligere TV 2 Sportskanalen) og Sumo kl. 19.00!

Tirsdag kveld er det duket for sesongens første Mjøs-derby mellom Lillehammer og Storhamar.

Dessverre for Lillehammer mangler de en nøkkelspiller når forrige sesongs sluttspill-finalister barker sammen.

Keeper Christoffer Bengtsberg skal bli pappa og blir ikke å se på isen i Kristins Hall.

– At Kristoffer Bengtsberg må stå over kampen fordi han skal bli pappa svekker jo selvsagt Lillehammers sjanser mot Storhamar - som allerede er storfavoritter, forteller TV 2s kommentator Espen Ween.

Det blir etter alt og dømme 19 år gamle Jørgen Hanneborg, som har erfaring fra finsk junior-hockey, som skal inn og fylle plassen til Bengtsberg.

– Det er jeg redd at kommer til å bli blytungt mot Patrick Thoresen & Co. Kanskje får vi et sjokkresultat, men da tror jeg unggutten i mål virkelig må spille Storhamar ut av hallen, mener Ween.

Samtidig kan det bli en spennende keeperduell i Kristins Hall.

– 21 år gamle Jonas Strand har stått de siste to kampene for Storhamar. Han og Oskar Östlund bytter jo litt på, så det hadde vært gøy om trener Fredrik Söderström går for Strand. Det hadde vært ekstra moro med en ung norsk keeperduell i oppgjøret i kveld, understreker kommentatoren.

Lillehammer har hatt en svak sesongstart, med to tap og én overtidsseier mot Sparta, etter de tre første kampene.

Storhamar på sin side har med seg to seire og ett tap i sekken, foran møtet med naborivalen.