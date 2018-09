Det kom som en overraskelse på mange da TV 2 mandag kunne avsløre at Astana-rytteren bryter kontrakten med det kasakhstanske storlaget med umiddelbar virkning.

Lillehammer-rytteren hadde egentlig avtale med World Tour-laget ut sesongen, men har i lengre tid hatt dialog med sin arbeidsgiver for å finne en vei ut allerede nå.

Ville si fra seg lønnen!

I dag bekrefter Astana bruddet, og begge parter avviser at det er noe dramatikk som ligger bak avgjørelsen.

– Jeg har slitt med sykdom en god stund, og i sommer gikk det opp for meg at jeg ikke ville kunne konkurrere igjen før til neste sesong, sier Korsæth i pressemeldingen fra laget.

TV 2 kjenner til at han var så innstilt på å komme seg ut av kontrakten så raskt som mulig at han sa seg villig til å si fra seg lønnen ut året. Astana skal ha blitt imponert over samvittigheten han viste i samtalene, men ønsket å oppfylle forpliktelsene i avtalen. Årsaken til at det har gått over en måned fra ønsket først ble fremlagt til han ble sluppet, er at det hele måtte godkjennes av Det internasjonale sykkelforbundet (UCI).

Vil prioritere studier

I starten av årets sesong ble klassikerrytteren vist stor tillit, og han ble blant annet tatt ut til storrittene Milano-Sanremo, Flandern rundt og Paris-Roubaix. Men etter å ha brutt Tour of Yorkshire med sykdom i begynnelsen av mai, har han ikke syklet et eneste ritt. Den andre etappen fra Barnsley til Ilkley, der han hjalp lagkameraten Magnus Cort Nilsen til seier, ble dermed siste gang han kom i mål i Astana-trøyen.

– Jeg har alltid interessert meg for andre aspekter ved livet enn bare det å sykle. Og muligheten til å studere på fulltid har vært fristende, forteller Korsæth.

Han skal så smått være igang med studier, men er ikke enig i at han kaster bort et talent ved å legge opp i så ung alder.

– I løpet av årene i Astana så har jeg nådd flere av målene mine, og jeg har fått opplevelser som jeg aldri ville vært foruten. Det er derfor naturlig for meg å legge opp, og å stake ut en ny kurs.

– Takknemlig

Korsæth fikk sitt store gjennombrudd under VM i Qatar i 2016. Da geleidet han Edvald Boasson Hagen og Alexander Kristoff inn til en gullmulighet på oppløpet i Doha, og syklet selv inn til en imponerende 16. plass. Den gangen syklet han for Joker, men kort tid etter hadde han skrevet under en toårskontrakt med Astana.

– Jeg vil for alltid være takknemlig for at laget har hatt troen på meg, og for alle menneskene jeg har fått møte gjennom min sykkelkarriere.

Astana-sjef Aleksandr Vinokurov takker Korsæth for innstasen.

– Vi aksepterer og støtter avgjørelsen til Truls Korsæth om å gi seg med profesjonell sykling selv om det er trist å se en så ung rytter gi seg. Han har vært verdifull for laget og en god person å ha i organisasjonen. Vi ønsker ham alt godt for hans fremtidige karriere, sier Vinokurov.