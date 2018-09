Kaller PSG for Europas mest usjarmerende lag

Se Liverpool mot Paris Saint-Germain på TV 2 Sport 1 og Sumo fra kl. 20.00.

Paris Saint-Germain har brukt enorme summer de siste åtte årene for å vinne Champions League, men har flere ganger mislyktes i kvartfinalen. Tirsdag starter et nytt forsøk mot Liverpool på Anfield.

Aftonbladets fotballkommentator i Paris, Johanna Frändèn, var krass i kritikken mot PSG i et innlegg lørdag, der hun stemplet klubben som Europas mest usjarmerende.

– Parc des Princes er siste stopp på klubbfotballens reise mot kvelningsdøden, skriver Fränden i innlegget.

KONTROVERSIELL EIER: Nasser Al-Khelaïfi har Oryx Qatar Sports Investments har eid Paris Saint-Germaiun de åtte siste årene. Foto: Franck Fife

Hun peker på klubbens forvandling etter at klubben havnet i hendene på Oryx Qatar Sports Investments og Nasser Al-Khelaïfi i 2010.

– Paris Saint-Germain var en middelmådig klubb som ikke gikk langt i Europa om de i det hele tatt var med, og de var akterutseilt av Lyon i Frankrike, men det fantes entusiasme og stemningen rundt klubben. Dessverre var det også voldelige supportere. De siste åtte årene med eiere fra Qatar og kjøpt spillere som Zlatan Ibrahimovic, Neymar og Edinson Cavani, sier Frändén på TV 2 Nyhetskanalen, og fortsetter:

– Den siste uken har vært helt absurd. Hver dag har de presentert et nytt reklamesamarbeid med ytterligere en sponsor. Det er det eneste de prater om i PSG; markedsandeler, image og varemerke. Fotballen holder på å havne i andre rekke. Det synes jeg som fotballentusiast er trist. Mange supportere er enige, selv om resultatene er bedre enn for ti år siden.

Johanna Frändén mener man ser den samme utvikling i flere andre klubber, spesielt i Premier League.

– Forskjellen er at PSG er en ganske ung klubb. Den ble etablert i 1970 og har ikke så lang historie og tradisjon. Det var lett for eierne å gå inn med veldig mye penger fra Qatar og å sette sitt preg på det uten å spørre supportere. Vi har sett det samme hos Manchester City. Det har gått utrolig fort fra å være en halvgod klubb til å bli en klubb som i en annen galakse når det gjelder investeringer og penger, men spørsmålene som er viktige for supporterne, billettpriser, stemning og identitet, er i andre rekke.

Hun mener supporterne må gå drastiske skritt for å få mer innflytelse.

– Ledelsen har begynt å kommunisere mer på supportere. Tidligere ultras, som var sett på som voldelige og utestengt fra hjemmebanene i flere år, er kommet tilbake. Det har vært en litt positiv utvikling, men det er ingen tvil om hvem som har initiativet og hvem som bestemmer. Det er en utvikling det er vanskelig å stoppe med den økonomiske modellen disse klubbene har, men man kommer til en smertegrense der supporterne ikke går på kamp penger. Da tvinges man til å lytte, men vi er ikke der ennå, sier Frändén.