De har gitt oss flere drypp underveis, og vi i Broom har også sittet på i en kamuflert utgave allerede.

Audi har lenge bygget opp mot premieren til sin aller første elbil, nemlig SUV-en e-tron.

Nå er den offisiell. Audi har vist fram produksjonsklar bil for første gang, i San Fransisco. Og de har også sendt ut mye informasjon om nykommeren.

Blant detaljene: 400 kilometer rekkevidde etter WLTP-standarden, opptil 150 kW hurtiglading, og for første gang på en produksjonsbil – virtuelle sidespeil.

Dessuten får vi vite startpris på innstegsmodellen: Veiledende pris, inklusiv frakt og levering i Oslo: Fra kr. 651 900,-

Ingen store overraskelser i interiøret, det er preget av høy kvalitetsfølelse og eksklusive materialer.

Nytt bremsesystem

Den lave og midtstilte plasseringen av batteriet gir nær 50/50 vektfordeling på akslingene.

Ved mer enn 90 prosent av all bremsing regenereres energi gjennom de elektriske motorene, og den realiserer sitt maksimale regenereringspotensiale i kombinasjon med det elektrohydrauliske bremsesystemet.

Audi er den første bilprodusenten i verden som bruker et slikt bremsesystem i en serieprodusert, elektrisk bil. Bilens aerodynamikk skal også bidra mye til e-trons effektive energibruk.

Reiste fire dager – for å kjøre bil ned et fjell ​

e-tron er nesten fem meter lang, dermed går den inn blant de største familie-SUVene på markedet.

Senkes og heves

De to elektriske motorene har en ytelse på tilsammen 265 kW, og et dreiememoment på hele 561 Nm. Alle kreftene blir tilgjengelig i løpet av et brøkdels sekund når man trykker på gasspedalen. Skifter man kjøremodus til sport, og trykker gasspedalen helt ned, aktiveres boost-mode i åtte sekunder. Her leverer motorene hele 300kW og dreiemomentet øker til 664 Nm, og 0 – 100 gjøres unna på 5,7 sekunder.

Ved kjøring på motorveien, senkes bilen 26 millimeter for å forbedre stabiliteten og aerodynamikken. I offroad-modus kan bilen heve seg hele 35 millimeter. Dersom sjåføren også aktiverer Lift-funksjonen i Audi drive select, heves bilen med ytterligere 15 millimeter.

Eier du en Audi? Fortell oss om det her: ​

Virtuelle speil

Audi lover god plass til fem personer og 660 liters bagasjerom (600 liter bak og 60 liter i lasteluken foran, for blant annet ladekabler) og så mye som 1725 liter om baksetene legges ned. Med tilvalg av tilhengerfeste kan Audi e-tron trekke henger med vekt inntil 1.800 kilo, eller for eksempel brukes til sykkelstativ.

En av e-trons høydepunkter er de virtuelle speilene som kan velges som ekstrautstyr. Dette er første gang i historien at slik teknikk blir tilgjengelig på en serieprodusert bil. Ikke bare bidrar den til mindre luftmotstand og bedre aerodynamikk – det tar også digitalisering til et helt nytt nivå.

600 liter bagasjerom bak pluss 60 foran.

Produksjonen er i gang

Fra navigasjon med ruteplanlegger, som viser optimal reiserute med ladepunktene som krever automatisk betaling ved ladestasjonene, til fjernkontroll via smarttelefonen – skal Audi e-tron være ekstremt godt sammenkoblet.

Virtual Cockpit, MMI Navigasjon, samt LTE mobildekning og Wi-Fi-hotspot kommer som standard. I tillegg kommer den med en rekke assistentsystemer som bistår sjåføren. Blant annet tilbys effektivitets-assistent som standard som bidrar til en energieffektiv kjørestil og automatisk regenerering. Dersom man velger adaptiv cruise control, kan systemet også bremse og akselerere bilen på tilsvarende, energieffektive måte.

Produksjonen av e-tron er allerede i gang, på den CO2-nøytrale fabrikken i Brussel, de aller første kundeleveransene vil bli sent i 2018.

Billig elbil med mye plass? Jo, den finnes ​

Audi e-tron, får blant annet følgende standardutstyr i Norge:

· Stor navigasjon, MMI Navigasjon Pluss

· Regulerbar luftfjæring foran og bak

· Forberedelse for Audi Trådløs Lading

· Cruise control

· Parkeringssensorer foran og bak

· 19 tommers aluminiumsfelger

· Audi Connect

· To elektriske varmere -oppgradert oppvarmingsfunksjon i kupéen

· Virtual cockpit

· Elektrisk bakluke

· Parkeringssystem foran og bak med omgivelsesvisning

· LED frontlys

Offroad-egenskapene skal også være godt ivaretatt her.

Dimensjoner og tilhengervekt · Høyde 1 616 millimeter · Lengde 4 901 millimeter · Bredde 1 935 millimeter · Akselavstand 2 928 millimeter · Bakkeklaring 172 millimeter · Tilhengervekt: 1 800 kilo

Her kan du lese mer om vår første tur i Audi e-tron​

Batteriinformasjon · 95 kWh, 396 volt, batteriets vekt: omlag 700 kilo (1,543.2 lb)

· Batteriets dimensjoner: 2.28 x 1.63 x 0.34 meter (7.5 x 5.3 x 1.1 ft), 36 cellemoduler, hver med tolv “pouch cells” i to lag

· Indirekte kjølesystem laget av aluminiumseksjoner som er separate fra cellene

· Støtsikring ved hjelp av et lukket rammeverk og et tykt gulvpanel

· Et effektivt varmereguleringssystem med fire kretser og varmepumpe Lademuligheter · Lade på veien: Hurtiglading opptil 150 kW, hjemmelading med 11 eller 22 kW (med integrert lader som tilvalg)

· For Audi-kunder: et kort som aktiverer om lag 80 prosent av alle ladepunkter i Europa; fra 2019 Plug & Charge for automatisk verifisering av bilen på ladestasjonen.

· Lading hjemme med opptil 11 kW, med mulighet for 22 kW som tilvalg. · myAudi-appen lar deg styre blant annet lading, og oppvarming eller kjøling av bilen.

Se video av nye Audi e-tron under:

​