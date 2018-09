Regissøren vant prisen for regien på en spesialsending under Oscar-utdelingen. Weiss har hatt regi på en rekke prisutdelinger og realityshow, og har vunnet 11 Emmy-priser.

Da han mottok prisen på podiet i Los Angeles natt til tirsdag norsk tid, valgte han å fri til kjæresten Jan Svendsen.

Etter å ha rettet en hyllest mot sin avdøde mor, som døde for to uker siden, gikk Weiss ned på kne, skriver magasinet Cosmopolitan, som beskriver frieriet som «det mest episke».

– Lurer du på hvorfor jeg ikke liker å kalle deg kjæresten min? Fordi jeg vil kalle deg for kona mi, sa Weiss.

«Game of Thrones» vant

Den 70. Emmy-utdelingen gikk av stabelen i Los Angeles natt til tirsdag norsk tid.

Den svært populære HBO-serien «Game of Thrones» vant prisen for beste dramaserie. Også to år tidligere har serien stukket av med denne prisen.

I fjor var de imidlertid ikke med i kampen om en eneste pris, fordi serien ble sendt etter fristen for årets Emmy-nominerte serier.

Fire priser til én serie

Komiserien «The Marvelous Mrs. Maisel» stakk med hele fire priser under Emmy-utdelingen.

Den amerikanske manusforfatteren Amy Sherman-Palladino (52) kan smile bredt etter å ha mottatt to priser for TV-komedien. Hun vant de to gjeve prisene for beste manus og regi for komiserie.

I tillegg mottok «The Marvelous Mrs. Maisel»-skuespilleren Rachel Brosnahan pris for beste kvinnelige hovedrolle i komiserie, mens Alex Borstein ble berømmet for beste kvinnelige birolle i komiserie.

Tony Shalhoub som også er tilknyttet serien var nominert til beste mannlige birolle i komiserie, men der var det Henry Winkler i Barry som stakk av med prisen.

Prisen for beste mannlige hovedrolle i komiserie gikk til Bill Hader i Barry.

Hyller serier

Emmy-utdelingen hyller tv-bransjen, og den årlige prisdrysset kårer de beste tv-seriene, talkshowene og programmene i året som har vært.

I 2017 vant den norske serien «Mammon» pris for beste internasjonale serie.

(TV 2/NTB)