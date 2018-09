Southampton mistet seieren på overtid: – Et hjemmemareritt som aldri vil ta slutt

Blant annet headet Moi Elyounoussi like utenfor etter 26 minutters spill.

Nordmannen fikk stå helt umarkert i feltet, men klarte ikke å få ballen i nettet.

– Han vet at han må treffe et av hjørnene der, og det var han veldig nære å gjøre også. Men det første Premier League-målet lar vente på seg for Moi, konstaterte TV 2-kommentator Kasper Wikestad etter nordmannens kjempesjanse.

I det 34. minutt smalt det omsider på St Mary's Stadium.

Pierre-Emile Højbjerg dundret løs fra langt hold, og ballen snek seg i mål i lengste hjørnet. Ifølge BBC kom skuddet fra rundt 30 meters hold.

– For et treff dansken fikk! Denne kampen trengte noe virkelig helt spesielt, og det har vi fått. Og det var fra en 23 år gammel danske. Han fikk en sånn klem i den kula. Han sendte avgårde et prosjektil i lengste, beskrev en entusiastisk Wikestad om Southamptons 1-0-scoring.

Southampton kunne dermed gå til pause med ledelse.

– Mark Hughes ser fortsatt litt rød ut i skinnene, men det trenger han ikke å være. Dette var en skikkelig solid omgang av hjemmelaget, konkluderte Wikestad etter de første 45 minuttene.

Straffet Brighton

Brighton skapte flere gode muligheter til å sette utligningsmålet etter sidebyttet.

Men i det 62. minutt fikk Southampton straffespark da Danny Ings gikk i bakken innenfor Brightons 16-meter.

Ings steg selv frem og tok straffesparket. Han scoret sikkert.

– Dommeren stod perfekt plassert og det var ingen tvil om straffesparket. Danny Ings scoret iskaldt, og det var hans tredje scoring denne sesongen, sa Wikestad etter 2-0-scoringen.

Men bare to minutter etter Southamptons 2-0-scoring reduserte Brighton.

Shane Duffy reduserte da han plasserte et innlegg fra kanten fra Anthony Knockaert med hodet i mål i feltet.

– Han scoret mot Manchester United, nå scoret han i derbyet mot Manchester United, skrek Wikestad etter gjestenes redusering.

Ett minutt før full tid fikk Brighton straffespark da Duffy gikk i bakken etter en duell i feltet.

Glenn Murray scoret sikkert og berget ett poeng for Brighton.

​​Slik startet lagene:

Southampton: McCarthy, Cedric, Vestergaard, Hoedt, Bertrand, Elyounoussi, Lemina, Hojbjerg, Redmond, Ings, Long.

Brighton: Ryan, Montoya, Duffy, Dunk, Bong, Knockaert, Stephens, Propper, March, Bissouma, Murray.

Dommer: Anthony Taylor, Cheshire