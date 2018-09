De av oss som har vært så heldige å få prøve nye BMW M5, vet at dette ikke akkurat er markedets mest undermotoriserte sedan.

Med sin ramsalte V8-motor på 600 hk, er den snarere noe av det heteste du kan få tak i med fire dører.

Vi i Broom har kjørt den på bane i Portugal, og latt kreftene få fritt spillerom. Det er noe av det morsomste vi har opplevd på lang tid.

En skulle kanskje tro at ytterligere krefter i en slik bil var helt unødvendig. Men ikke alle er enig i det ...

Den ser ikke så uvanlig ut. Men G-Power sin M5 er et råskinn det lukter svidd av ...

Første steg

G-Power er et tysk tuningfirma som har spesialisert seg på BMW. De siste årene har de bragt en rekke ekstremvarianter av BMWs M-modeller til markedet.

Felles for dem alle, er at kreftene er borti natta. Og den tradisjonen lever de opp til også når de begynner å fikle under panseret på F90-generasjonen av M5.

De har tre nivåer du kan velge mellom. Det mest "pysete" alternativet gir 100 hk ekstra. Da sitter du plutselig med 700 hk og 840 Nm til disposisjon. Men det blir altså verre.

Software

Steg én er bare en software-oppgradering. Det er rett og slett en plug and play-løsning.

Går du for steg to, er det i tillegg til software-oppdatering snakk om litt hardware. Downpipes. Da har du 750 hk – og 920 Nm. Det er bare å holde på hatten!

Men likevel er det først på nivå tre at det virkelig begynner å bli galematias.

Titanium eksosanlegg og egne 21" felger er noe av det som skiller topputgaven av G-Power sin M5 fra originalen.

Titanium

For toppen av kransekaken er altså steg tre. Her får du software-oppgraderingen i kombinasjon med et eksosanlegg laget av titanium.

Her blir også effekten på småpene 800 hk og du mangler bare 20 Nm på et firesifret dreiemoment!

Da skal du slite med å få kreftene plantet i bakken, selv om bilen er utstyrt med firehjulsdrift.

0-100 km/t

Som du sikkert skjønner, sprintøvelsen fra stillestående til 100 km/t blir ekspedert på uvanlig effektivt vis. Ifølge G-Power er det unnagjort på 2,9 sekunder. Det er et halvt sekund raskere enn originalen. I denne sammenhengen er det en aldri så liten evighet.

Toppfarten er ikke helt fastslått. Men det loves at den er god for minst 335 km/t.

Designmessig er det ikke de helt store grepene som blir gjort. Men et spesiallaget panser får du med, laget av karbon, og du kan også bestille 21" hjul.

I videoen under kan du se BMW M5 i fri utfoldelse – uten G-Power-oppgraderingen: